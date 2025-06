Germania Hauenhorst holt Verstärkung aus der Westfalenliga

"Wenn man so einen Qualitätsspieler, so einen guten, ruhigen Typen bekommen kann, dann machen wir das natürlich gerne", sagt Heckmann bei Heimspiel-Online. Es wird die zweite Zusammenarbeit zwischen dem Ex-SVM-Co-Trainer und Ricken. Bereits von 2022 bis 2024, Heckmann war damals noch "Co" unter Marcel Langenstroer, trainierte er den Mittelfeldspieler.

Aufgrund von höherem beruflichen Aufwand will Ricken den fußballerischen Aufwand etwas zurückfahren. Dazu kommen die guten Kontakte zu Heckmann, Yannick Willers und Co.