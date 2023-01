Germania Halberstadt verpflichtet nächsten robusten Defensivspieler Regionalliga Nordost +++ Vom Ligarivalen BSG Chemie Leipzig kommt Simran Dhaliwal

Der 22-Jährige war im vergangenen Winter vom Oberligisten FSV Wacker Nordhausen in die Messestadt gewechselt und kam in der Rückrunde achtmal für die BSG zum Einsatz. In der laufenden Saison wurde der frühere Junior des Halleschen FC zwar nicht mehr für den Kader berufen, dennoch sind die Verantwortlichen in Halberstadt davon überzeugt, dass der 1,90-Meter-Mann den Germanen mit seiner Robustheit und Kopfballstärke weiterhelfen kann. "Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Realisierung dieses Wechsels und heißen dich recht herzlich bei uns willkommen, Simran!", schrieb der Verein in der Mitteilung. Zum Spielerprofil:

>> Simran Dhaliwal