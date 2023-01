Germania Halberstadt verpflichtet Mittelfeld-Talent aus Braunschweig Regionalliga Nordost +++ Der 19-jährige Jona Renner ist der dritte Neuzugang des Winters

Der 19-Jährige soll das Regionalliga-Schlusslicht im Mittelfeld verstärken. "Jona ist ein läuferisch starker und fußballerisch sehr gut ausgebildeter Spieler", charakterisiert Tom Lieberam, der Sportliche Leiter der Germanen, den jüngsten Neuzugang. Für die Eintracht-Reserve kam Renner in der laufenden Saison auf vier Treffer in acht Einsätzen. Nun hat der Youngsters, der in Braunschweig auch schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte, bis Juni 2024 in Halberstadt unterschrieben. Zum Spielerprofil:

Wie der gebürtige Braunschweiger Kleeschätzky und der Weimarer Dhaliwal, der lange Jahre in Nordhausen zu Hause war, kommt auch Renner aus dem erweiterten Umland. "Wir werfen ein Auge auf die Nachwuchsleistungszentren der Region und wollen Talente mit unserer guten Infrastruktur dafür begeistern, in Halberstadt den nächsten Schritt zu gehen", erklärt Lieberam die Kaderplanung der Germanen.