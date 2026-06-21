Germania Halberstadt verliert Hinspiel der Regionalliga-Relegation

Dabei erwischten die Halberstädter zu Gast beim Meister der Berlin-Liga, der mit beeindruckenden 152 Treffern zum Titel marschiert war, einen denkbar ungünstigen Start. Die Staakener übernahmen auf dem heimischen Kunstrasen sofort die Kontrolle und gingen schon nach neun Minuten in Führung. Kapitän Julien Holdack verwandelte einen Elfmeter.

Erst in der Folge fanden die Germanen besser ins Spiel. Yahya Alhussein Alramadan (12.) und Cissé Lancine (23.) hatten die ersten guten Chancen für den Gast, konnten diese aber nicht nutzen. Auch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnten Lancine (45.+3) und Max Leopold (45.+5) die Gelegenheiten zum Ausgleich nicht verwerten. Zuvor hatte VfB-Torhüter Gustav Neumann seine Mannschaft mit starken Paraden vor dem zweiten Gegentreffer bewahrt.

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff: Zweiter Elfmeter für Staaken

Kurz nach dem Seitenwechsel war der starke Rückhalt im Germanen-Gehäuse aber machtlos. Wieder zeigte Tobias Starost auf den Elfmeterpunkt, wieder verwandelte Holdack für die Hausherren (47.). Und auch beim dritten Treffer stand der 19-Jährige im Mittelpunkt: Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte nahm Holdack die Kugel sehenswert mit und vollstreckte freistehend vor Neumann zum Endstand (88.).