Allgemeines
– Foto: Bernd und Ilong Göll

Germania Halberstadt siegt klar – Lok Stendal mit Befreiungsschlag

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags

Der heutige Abschluss des 7. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd brachte zwei deutliche Ergebnisse hervor. Germania Halberstadt setzte sich souverän in Glauchau durch und bleibt vorne dran. Lok Stendal hingegen feierte einen emotionalen Befreiungsschlag mit einem furiosen 4:1-Erfolg gegen den VfB Auerbach.

Gestern, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
0
3
Abpfiff

Vor 344 Zuschauern musste Aufsteiger Heiligenstadt eine bittere Niederlage hinnehmen. Bereits in der 28. Minute brachte Julian Luis Janz die Gäste aus Grimma in Führung. Nach der Pause erhöhte Tommy Kind in der 56. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der 82. Minute traf er erneut und stellte mit seinem Doppelpack den 3:0-Endstand her.

Gestern, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
0
1
Abpfiff

In Bischofswerda sahen 148 Zuschauer ein hart umkämpftes Spiel. Der einzige Treffer des Tages fiel in der 30. Minute, als Lennard Wurster den RSV Eintracht 1949 in Führung brachte. Mit viel Einsatz verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit einen wichtigen Auswärtssieg.

Gestern, 14:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
1
1

705 Zuschauer sorgten in Plauen für eine stimmungsvolle Kulisse. In der 53. Minute erzielte Tyron Profis die Führung für die Gastgeber. Doch die Freude währte nicht lange: Marco Riemer glich in der 67. Minute für Rudolstadt aus. Damit trennten sich beide Teams mit einem 1:1.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
SC Freital
SC FreitalSC Freital
2
2
Abpfiff

232 Zuschauer erlebten ein intensives Spiel. Bereits in der 18. Minute brachte Bruno Schiemann den SC Freital in Führung. Nach der Pause glich Martin Zurawsky in der 48. Minute aus. In der 63. Minute sorgte Steve Zizka für die 2:1-Führung der Hausherren, doch Philip Weidauer behielt in der 74. Minute vom Elfmeterpunkt die Nerven und traf zum 2:2.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
0
0
Abpfiff

Nur 50 Zuschauer sahen in Sandersdorf eine torlose Begegnung. Beide Mannschaften lieferten sich zwar ein intensives Duell, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Am Ende stand ein 0:0, das keiner Mannschaft im Kampf um den Anschluss nach oben wirklich weiterhilft.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
2
1
Abpfiff

Vor 187 Zuschauern belohnte sich Wernigerode mit einem leidenschaftlichen Auftritt. In der 33. Minute traf Prasidda Pandyal zum 1:0. In der 79. Minute erhöhte Benjamin Crouse St. Louis auf 2:0. Zwar verkürzte Achilleas Oikonomidis nur vier Minuten später für Halle, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit. Damit holte Wernigerode wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
0
3
Abpfiff

Germania Halberstadt untermauerte eindrucksvoll seine Ambitionen im Aufstiegsrennen. Vor 179 Zuschauern ließ die Mannschaft im Auswärtsspiel beim VfB Empor Glauchau nichts anbrennen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Joel-Pascal Klaschka die Gäste in der 50. Minute mit 1:0 in Führung. Paul Grzega erhöhte in der 77. Minute auf 2:0, ehe Julien Huber in der 86. Minute den 3:0-Endstand perfekt machte. Halberstadt ist damit punktgleich mit Spitzenreiter SC Freital und geht mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben, während Glauchau mit dieser Niederlage in die untere Tabellenhälfte abrutscht.

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
4
1
Abpfiff

Vor 369 Zuschauern zeigte der 1. FC Lok Stendal ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Zwar gingen die Gäste aus Auerbach früh durch Tim Kaiser, der in der 4. Minute das 1:0 erzielte, in Führung. Doch die Gastgeber ließen sich nicht beirren. Philip Witte glich in der 33. Minute zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang drehte Niclas Buschke in der 56. Minute die Partie mit dem Treffer zum 2:1. In der Schlussphase brachen dann alle Dämme: Ian Scheffler erhöhte in der 90. Minute auf 3:1, ehe Rosario Schulze in der 90.+3 Minute per Foulelfmeter den umjubelten 4:1-Endstand markierte. Mit diesem Erfolg kletterte Lok Stendal auf vier Punkte, während Auerbach eine bittere Pleite verkraften muss.

