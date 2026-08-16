Germania Halberstadt ist Tabellenführer – Spektakel und Platzverweise NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf den 2. Spieltag. von red · Heute, 16:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tanja Kaltofen

Der heutige Abschluss vom 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd bot den Zuschauern hochemotionale Begegnungen, späte Entscheidungstreffer und mehrere Platzverweise. Während sich an der Spitze der Tabelle eine neue Führungskonstellation ergab, wurde auf den Plätzen der Region mit großer Leidenschaft um jeden einzelnen Zähler gekämpft.

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In einem mit Spannung erwarteten Sachsen-Anhalt-Duell zwischen dem Aufsteiger SSC Weißenfels und der SG Union Sandersdorf schenkten sich beide Mannschaften von Beginn an keinen Zentimeter Boden. In einer umkämpften Begegnung bewiesen die Hausherren die nötige Effizienz, um die Oberhand zu behalten. Die Torfolge entschied sich bereits im ersten Durchgang: Yannick Luib markierte in der 33. Minute den spielentscheidenden Treffer zum 1:0 für den SSC Weißenfels. ---

In einer intensiv geführten Begegnung bewies der FC Einheit Wernigerode gegen den VfL Halle 1896 kühle Nerven und große Entschlossenheit. Die Torfolge wurde kurz vor der Halbzeitpause durch Mika Hess eröffnet, der in der 39. Minute das 1:0 für Wernigerode erzielte. Nach dem Seitenwechsel legte das Team nach: Luka Fester schraubte das Ergebnis in der 51. Minute auf 2:0 in die Höhe, ehe Kevin Hildach in der 55. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte. Den Gästen gelang in der Schlussphase lediglich noch der Ehrentreffer, als Joel Marks in der 88. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. ---

Vor der Kulisse von 190 Zuschauern untermauerte der VfB Germania Halberstadt beim VfB Empor Glauchau seine bestechende Frühform. Die Torfolge wurde durch Joel-Pascal Klaschka in der 8. Minute eröffnet, der die Gäste früh mit 0:1 in Führung brachte. Max Adrian baute den Vorsprung in der 34. Minute auf 0:2 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel schöpften die Hausherren Hoffnung, als Tom Ronny Fischer in der 47. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Doch Germania antwortete: Erneut Joel-Pascal Klaschka traf in der 62. Minute zum 1:3, ehe Pascal Hackethal in der 90. Minute mit dem Treffer zum 1:4-Endstand den Deckel auf die Partie machte. ---

Ein dramatisches Finish erlebten die Fans bei der Begegnung zwischen dem VfB 1921 Krieschow und dem Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz. Die Gastgeber gerieten bereits früh in Bedrängnis, als Victor Habermann Passionoto in der 29. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl verteidigte Krieschow lange Zeit aufopferungsvoll, ehe es in der Nachspielzeit zur bitteren Entscheidung kam: Kingsley Madumere erlöste die Gäste in der 90.+3 Minute mit dem goldenen Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Vor 1700 Zuschauern feierte der VfB Auerbach 1906 einen umjubelten Heimsieg im Derby gegen den VFC Plauen. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Ränge unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Aleksandrs Guzlajevs in der 44. Minute das Tor zum 1:0-Endstand erzielte. Die Emotionen kochten in der Schlussphase hoch: In der 90. Minute sah Johann Martynets aufseiten der Plauener die Rote Karte. ---

n einer intensiv geführten Partie trennten sich der FC Einheit Rudolstadt und der FSV Budissa Bautzen unentschieden. Beide Defensivreihen standen stabil und schenkten dem Gegner keinen Zentimeter, sodass am Ende keine Tore zu verzeichnen waren. Beide Teams verbuchen damit ihren ersten Zähler der Saison. ---

Spannung bis in die Schlussminuten bot das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Eilenburg und dem Aufsteiger SG Dynamo Dresden II. Die Gäste gingen in der zweiten Halbzeit durch Paul Kampe in der 62. Minute mit 0:1 in Führung. Eilenburg drängte in der Folge auf den Ausgleich und belohnte sich, als Tom Weiß in der 84. Minute das Tor zum 1:1-Endstand markierte. Kurz darauf schwächten sich die Dresdner: Justin Schau sah in der 87. Minute die Gelb-Rote Karte. ---