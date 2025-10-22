Germania Halberstadt gewinnt torreichen Test gegen Landesklassisten

Nach dem knappen Auswärtssieg bei der SG Union Sandersdorf (2:1) und vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen den VfB Krieschow (im exklusiven Livestream auf volksstimme.de und mz.de) hat der VfB Germania Halberstadt unter der Woche noch einmal in den Testmodus geschalten. Gegen den Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Osterwieck landete der Oberligist am Mittwochabend einen torreichen Erfolg.
Zwölf Treffer bekamen die Zuschauer auf dem Nebenplatz des Friedensstadions zu sehen. Am Ende stand ein standesgemäßer 9:3-Erfolg für den Oberliga-Vertreter zu Buche. Dabei hielten die Osterwiecker, die in der Landesklasse 3 aktuell an der Tabellenspitze stehen, phasenweise gut mit. Doch vor allem in puncto der Effizienz war der Unterschied groß.
Schon früh brachte Jano Conrad die Halberstädter in Führung (6.). Später erhöhten der 20-jährige Angreifer (23.) und Felix Genschmar (28.) für den VfB Germania - während die Eintracht einige Male an Schlussmann Fabian Guderitz scheiterte. Zwar verkürzte Tim Stingl zwischenzeitlich für die Landesklasse-Elf (30.), zur Halbzeit aber stellte Davis Boateng den alten Abstand wieder her (41.).
Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst sehr munter weiter. Edhem Hujdurovic erhöhte für die Germanen nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff, ehe Konstantin Badstübner (49.) und Christopher Kessler (55.) wieder für die Gäste verkürzten. Doch: Joel-Pascal Klaschka antwortete für den Oberligisten wiederum schnell (57.).
In der Folge sorgten die Halberstädter für noch klarere Verhältnisse: Silvio Rust (67.), Julien Huber (73.) und Leon-Joel Platz (86.) schraubten das Ergebnis zum 9:3-Endstand in die Höhe. Dennoch konnten am Ende auch die Osterwiecker, für die es am Sonnabend in der Landesklasse zum FSV Grün-Weiß Ilsenburg II geht, ihre positiven Aspekte aus dem Testspiel ziehen.
