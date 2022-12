Germania Halberstadt erneut zum Zuschauen gezwungen Regionalliga Nordost +++ Gastspiel bei der VSG Altglienicke wurde abgesagt

Nach dem schneereichen Wintereinbruch am vergangenen Wochenenden konnte der VfB Germania Halberstadt sein Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig nicht wie geplant ausrichten. Auch am 16. Spieltag ist das Schlusslicht der Regionalliga Nordost wieder zum Zuschauen gezwungen.

Das für Freitagabend angesetzte Gastspiel bei der VSG Altglienicke wurde am Donenrstag abgesagt. "Aufgrund der Witterung ist der Platz im Stadion auf dem Wurfplatz in keinem spielfähigen Zustand", informierte der VfB Germania. Für die Halberstädter bedeutet das zweite Nachholspiel ein noch engeren Terminplan in der bereits am letzten Januar-Wochenende beginnenden zweiten Saisonhälfte.

