Germania Gustavburg: Einstelliger Tabellenplatz soll gefestigt werden

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Die Stimmung ist insgesamt sehr gut. Wir gehen mit breiter Brust in die Winterpause und nutzen diese Zeit gezielt, um Verletzungen auszukurieren und neue Energie zu sammeln."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Durch den Ausfall von rund zehn Stammspielern konnten wir zu Beginn der Saison leider nicht die Leistungen abrufen, die wir uns vorgenommen hatten. Mit der Rückkehr der Spieler hat sich das Bild jedoch deutlich gewandelt. Schritt für Schritt kamen wir besser in unseren Rhythmus und konnten mit wichtigen Siegen zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und wo unser Weg hingehen soll."