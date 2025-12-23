Germania Gustavburg: Einstelliger Tabellenplatz soll gefestigt werden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Germania Gustavsburg. Zu den Gustavsburgern hat uns Christopher Pfeifer, Kapitän der Germania, folgende Informationen übermittelt.
Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?
"Die Stimmung ist insgesamt sehr gut. Wir gehen mit breiter Brust in die Winterpause und nutzen diese Zeit gezielt, um Verletzungen auszukurieren und neue Energie zu sammeln."
Was lief gut und was lief schlecht?
"Durch den Ausfall von rund zehn Stammspielern konnten wir zu Beginn der Saison leider nicht die Leistungen abrufen, die wir uns vorgenommen hatten. Mit der Rückkehr der Spieler hat sich das Bild jedoch deutlich gewandelt. Schritt für Schritt kamen wir besser in unseren Rhythmus und konnten mit wichtigen Siegen zeigen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt und wo unser Weg hingehen soll."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?
"Die Mannschaft wird sich weiterentwickeln und wachsen. In der Winterpause werden wir weitere Zugänge verzeichnen, die dem Team zusätzliche Qualität und Tiefe verleihen. Abgänge sind aktuell keine geplant."
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"In der Rückrunde möchten wir einen einstelligen Tabellenplatz festigen. Unser klares Ziel ist es, die Saison am Ende zwischen Platz vier und sieben abzuschließen."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?