Germania Grefrath verlängert mit dem Trainerteam

Jörg Gartz (oben links), Daniel Cremer (oben rechts) und Fabian Cremer (unten links) bleiben an Bord. Das freut den Sportlichen Leiter Jörg Tille (unten rechts). – Foto: Nico Herbertz / Bernd Georgi

Hinter dem SV Germania Grefrath liegt eine grandiose Spielzeit in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, in der nicht nur alle Ziele erreicht wurden, sie wurden sogar weit übertroffen. Denn schon mit dem Aufstieg hatte bei den Germanen, auch wenn der Kreis in dieser Spielzeit über nahezu historische drei Aufstiegsplätze in die Bezirksliga verfügt, niemand gerechnet. Und mit dem Umstand, bereits zwei Spieltage vor dem Saisonende als Meister festzustehen, schon erst recht nicht. Da wundert es nicht wirklich, dass in Grefrath Dauer-Feierstimmung angesagt ist.

Keine großen Verhandlungen

In dieser Hochstimmung war indes auch schon Zeit für eine wichtige personelle Weichenstellung in Richtung Bezirksliga, die der Sportliche Leiter Jörg Tille gegenüber unserer Redaktion verkündet hat. "Da sportlich gesehen die wohl größte Herausforderung vor uns liegt, wir aber ein Trainerteam haben, das auf und abseits des Platzes hervorragend mit der Mannschaft harmoniert, bedurfte es keiner großen Verhandlungen, und somit freue ich mich, dass es auch in der Bezirksliga mit Trainer Jörg Gartz, Co-Trainer Daniel Cremer und Torwart-Trainer Fabian Cremer weitergeht. Sie alle drei genießen mein absolutes Vertrauen, und ich freue mich auf eine spannende und weiterhin gute Kommunikative Zusammenarbeit", ließ er wissen.

Für Tille ist der Erfolg auch deshalb ganz besonders, weil er die Aufgabe bei Germania Grefrath erst im vorigen Sommer übernommen hatte. "Als es vor dem Saisonstart darum ging, unsere Mannschaft realistisch unter den Top 6 einzuschätzen, hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet, was unser Team für eine Wahnsinns-Saison spielt, und dass wir zwei Spieltage vor Saisonende über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte sprechen. Im Jahr des 100-jährigen Bestehens des SV Germania Grefrath sind wir nicht nur erstmalig in die Bezirksliga aufgestiegen, sondern die Jungs krönten sich am vergangenen Sonntag durch das Remis gegen Novesia Neuss auch zum verdienten Meister, was in Anbetracht von nur einer Niederlage in 27 Spielen auch der verdiente Lohn für diese grandiose Saison ist. Wir als kleiner Dorfverein haben es in zehn Jahren vollbracht, von der Kreisliga C in die Bezirksliga aufzusteigen, und das, ohne den Geldkoffer zur Verfügung gehabt zu haben, einfach mit ehrlicher Arbeit auf und neben dem Platz und einer Mannschaft, die stets Bock gehabt hat, sich selbst zu verbessern und immer das Optimum herauszuholen. Dafür zolle ich den Spielern meinen größten Respekt, und das erfüllt mich als Sportlicher Leiter und uns alle in Grefrath mit Stolz." Im Moment des Erfolges vergisst Tille auch seine beiden Vorgänger Markus Fröhmelt und Kevin Brems nicht, die diesen Weg drei Ligen nach oben mitgestaltet haben.