Germania Grefrath hat einen starken Saisonstart hingelegt. – Foto: Michael Zöllner

Germania Grefrath legt Raketen-Start hin Warum die Mannschaft von Trainer-Routinier Jörg Gartz nun die Liga anführt. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE Ge. Grefrath Jörg Gartz

„Unser Ziel vor Saisonstart war ein einstelliger Tabellenplatz“, sagt Trainer Jörg Gartz und stellt direkt klar: „Das ist auch immer noch unser Ziel, wir nehmen uns da nichts Neues vor, was wir dann vielleicht nicht erreichen können.“ Bislang läuft es aber extrem gut, besser als bei allen anderen Mannschaften in der Kreisliga A: Fünf Spiele, fünf Siege lautete die Bilanz der Fußballer des SV Germania Grefrath.

Und ja, die höchsten Siege gab es gegen vermeintlich schwächere Gegner wie die beiden Aufsteiger Weißenberg II und Orken-Noithausen. Aber auch gegen Rosellen und Büttgen, die beide zum Favoritenkreis um den Aufstieg gehören, setzte sich der SV durch. Trotzdem möchte der Trainer kein Spiel besonders hervorheben: „Die waren alle sehr schön, die Leistung jedes Mal echt gut.“ So kann es dementsprechend weitergehen: „Die Euphorie wollen wir so lange wie möglich mitnehmen und nehmen jede Woche, in der es weiterhin so gut läuft, gerne mit“, so der Coach. Denn das sorgt natürlich für beste Stimmung in der Mannschaft: „Gewinnen macht einfach Spaß“, sagt Gartz lachend. „Wir freuen uns auf jedes Spiel, insbesondere auf die Heimspiele.“ Da haben die gegnerischen Mannschaften erfahrungsgemäß nicht so viel Lust drauf: „Viele tun sich erst mal schwer auf unserer Asche“, so Gartz. Mit einem guten Start und einer guten Saison hatte er geliebäugelt, mit der Tabellenführung nach fünf Spieltagen aber nicht: „Ich habe damit gerechnet, dass es besser läuft als vergangene Saison“, sagt der Trainer.

Großer Kader erleichtert vieles Da stand seine Mannschaft mit nur zwei Punkten im Oktober nicht gut da. „Dass es so super läuft, habe ich nicht erwartet, das kann man ja auch nicht planen. Aber fünf Siege hintereinander ist schon toll und ich glaube, auch gar nicht so oft in der Spielklasse.“ Das Geheimnis des Erfolgs: „Wir sind momentan sehr viele Spieler, sowohl beim Training als auch bei den Spielen“, sagt Jörg Gartz. „Das war vergangene Saison noch nicht so, da hatten wir Probleme.“