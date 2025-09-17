Germania Grefrath legt Raketen-Start hin

„Unser Ziel vor Saisonstart war ein einstelliger Tabellenplatz“, sagt Trainer Jörg Gartz und stellt direkt klar: „Das ist auch immer noch unser Ziel, wir nehmen uns da nichts Neues vor, was wir dann vielleicht nicht erreichen können.“ Bislang läuft es aber extrem gut, besser als bei allen anderen Mannschaften in der Kreisliga A: Fünf Spiele, fünf Siege lautete die Bilanz der Fußballer des SV Germania Grefrath.
Und ja, die höchsten Siege gab es gegen vermeintlich schwächere Gegner wie die beiden Aufsteiger Weißenberg II und Orken-Noithausen. Aber auch gegen Rosellen und Büttgen, die beide zum Favoritenkreis um den Aufstieg gehören, setzte sich der SV durch. Trotzdem möchte der Trainer kein Spiel besonders hervorheben: „Die waren alle sehr schön, die Leistung jedes Mal echt gut.“ So kann es dementsprechend weitergehen: „Die Euphorie wollen wir so lange wie möglich mitnehmen und nehmen jede Woche, in der es weiterhin so gut läuft, gerne mit“, so der Coach.
Denn das sorgt natürlich für beste Stimmung in der Mannschaft: „Gewinnen macht einfach Spaß“, sagt Gartz lachend. „Wir freuen uns auf jedes Spiel, insbesondere auf die Heimspiele.“ Da haben die gegnerischen Mannschaften erfahrungsgemäß nicht so viel Lust drauf: „Viele tun sich erst mal schwer auf unserer Asche“, so Gartz. Mit einem guten Start und einer guten Saison hatte er geliebäugelt, mit der Tabellenführung nach fünf Spieltagen aber nicht: „Ich habe damit gerechnet, dass es besser läuft als vergangene Saison“, sagt der Trainer.
Da stand seine Mannschaft mit nur zwei Punkten im Oktober nicht gut da. „Dass es so super läuft, habe ich nicht erwartet, das kann man ja auch nicht planen. Aber fünf Siege hintereinander ist schon toll und ich glaube, auch gar nicht so oft in der Spielklasse.“ Das Geheimnis des Erfolgs: „Wir sind momentan sehr viele Spieler, sowohl beim Training als auch bei den Spielen“, sagt Jörg Gartz. „Das war vergangene Saison noch nicht so, da hatten wir Probleme.“
Dass die Beteiligung so viel besser ist, hat mehrere Gründe: „Der Kader hat sich etwas vergrößert, das merkt man. Aber bei einigen passt es auch einfach besser als letztes Jahr, beruflich ist mehr Zeit, bei manchen ist die Einstellung nochmal besser geworden und auch mit Verletzungen haben wir bisher keine großen Probleme.“ Ganz ohne sind die Grefrather aber auch nicht durchgekommen: Jan Schuchardt, Top-Zugang von Oberliga-Aufsteiger Jüchen, ist seit zwei Wochen verletzt und fällt nach Einschätzung des Trainers noch weitere sechs aus. Auch Thiago Filipe Pinho Ferreira fällt in der kommenden Partie aus, der Einsatz von Stürmer Bozidar Mestrovic ist noch fraglich.
Und natürlich ist immer Luft nach oben: „Wir kriegen zu viele einfache Gegentore. Da können und müssen wir noch konzentrierter agieren“, so Gartz. Elf Gegentreffer mussten die Grefrather bisher hinnehmen, vier mehr als Verfolger Wevelinghoven, sieben mehr als die drittplatzierten Delhovener. Klingt aber dramatischer, als es wirklich ist, denn mit 22 eigenen Toren haben die Grefrather die beste Offensive der Liga.
„Vorne klappt es wie vergangene Saison schon richtig gut“, sagt der Coach. „Wir erspielen uns sehr viele Chancen und treffen auch oft – natürlich könnte man auch hier noch konzentrierter und effektiver abschließen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, bisher sind wir sehr zufrieden!“