Germania Grefrath krönt Aufstieg mit Titel

Der SV Germania Grefrath hat seine starke Saison endgültig vergoldet. Nach dem bereits feststehenden Aufstieg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Gartz durch das 1:1-Unentschieden gegen die DJK Novesia Neuss nun auch offiziell die Meisterschaft in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss.
Nach torloser erster Halbzeit brachte Christian Bergmayer die Gäste aus Neuss in der 62. Minute in Führung. Grefrath antwortete jedoch durch Jan Schuchardt, der in der 73. Minute zum verdienten Ausgleich traf. In einer intensiven, aber chancenarmen Partie schenkten sich beide Teams wenig. Hochklassig sei das Spiel zwar nicht gewesen, meinte Gartz hinterher, „aber sehr umkämpft“. Genau das habe ihm imponiert: „Ich ziehe den Hut vor meinen Jungs, dass sie sich noch mal so den Arsch aufgerissen haben, obwohl wir schon sicher aufgestiegen waren. Man hat gemerkt: Die wollen kein Spiel mehr verlieren – und die Meisterschaft.“
Grefrath belohnte sich damit für eine konstant starke Saison. Weil der FC Zons seine Mannschaft bereits zurückgezogen hatte, war die Partie gegen Novesia gleichzeitig das letzte Heimspiel der Germania in dieser Spielzeit. Die Fans sorgten schon vor Anpfiff für Aufstiegsstimmung und präsentierten ein großes Banner. „Da musste Novesia die Aufstiegs-Shirts noch mal einpacken“, stellte Gartz mit einem Grinsen fest. Gleichzeitig lobte der Trainer auch den Gegner. Vor dem Spiel hatte Novesia beim Einlaufen der neuen Meister klatschend Spalier gestanden. „Das war eine sehr schöne Geste“, sagte Gartz.
Die DJK Novesia durfte sich trotz verpasster Vorentscheidung immerhin über einen wichtigen Punkt freuen. Trainer Darius Ferber sprach von einem „leistungsgerechten“ Ergebnis. „Es war ein chancenarmes Spiel, aber sehr umkämpft. Beide Mannschaften hatten ihre stärkeren Phasen und standen defensiv sehr gut.“ Ganz zufrieden war er dennoch nicht. „Wir haben nicht so befreit aufgespielt wie erhofft, uns hat der letzte Punch gefehlt.“ Trotzdem könne seine Mannschaft mit dem Remis leben. „Den Punkt nehmen wir gerne mit, der ist in dieser Phase wichtig.“ Damit bleibt das Rennen um die weiteren Aufstiegsplätze spannend: Am kommenden Spieltag treffen Novesia und der drittplatzierte BV Wevelinghoven direkt aufeinander. Beide Teams können mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen.
In Grefrath knallten derweil die Sektkorken. „Die Jungs haben abends noch ordentlich gefeiert“, berichtete Gartz. Nach dem Schützenfest und dem letzten Saisonspiel in Reuschenberg soll auch noch die offizielle Aufstiegsfeier folgen. Gartz: „Das haben sie sich mehr als verdient.“
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