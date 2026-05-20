Germania Grefrath krönt Aufstieg mit Titel

Die DJK Novesia durfte sich trotz verpasster Vorentscheidung immerhin über einen wichtigen Punkt freuen. Trainer Darius Ferber sprach von einem „leistungsgerechten“ Ergebnis. „Es war ein chancenarmes Spiel, aber sehr umkämpft. Beide Mannschaften hatten ihre stärkeren Phasen und standen defensiv sehr gut.“ Ganz zufrieden war er dennoch nicht. „Wir haben nicht so befreit aufgespielt wie erhofft, uns hat der letzte Punch gefehlt.“ Trotzdem könne seine Mannschaft mit dem Remis leben. „Den Punkt nehmen wir gerne mit, der ist in dieser Phase wichtig.“ Damit bleibt das Rennen um die weiteren Aufstiegsplätze spannend: Am kommenden Spieltag treffen Novesia und der drittplatzierte BV Wevelinghoven direkt aufeinander. Beide Teams können mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen.

In Grefrath knallten derweil die Sektkorken. „Die Jungs haben abends noch ordentlich gefeiert“, berichtete Gartz. Nach dem Schützenfest und dem letzten Saisonspiel in Reuschenberg soll auch noch die offizielle Aufstiegsfeier folgen. Gartz: „Das haben sie sich mehr als verdient.“

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