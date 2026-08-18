Germania Grefrath kann’s auch auf Rasen

Trotz der Niederlage war bei Germania Grefrath längst nicht alles schlecht. – Foto: Udo Waffenschmidt

Direkt beim ersten Bezirksligaspiel in der Vereinsgeschichte der Germania Grefrath kam schon etwas Derbystimmung auf. Der Meister der Kreisliga A war zu Gast bei der SVG Weissenberg. Die Hausherren setzten sich trotz eines verschossenen Elfmeters mit 2:1 (1:1) durch.

Weissenbergs Coach Dirk Schneider hatte schon vor der Partie vor dem gut eingespielten Gegner, der das Verlieren in der Kreisliga A verlernt hatte, gewarnt. Entsprechend lange dauerte es bis zum ersten Treffer. Kurz vor der Pause brachte Dennis Brune (43.) die SVG in Führung. Der Aufsteiger konnte aber noch vor dem Halbzeitpfiff durch seinen Torgaranten Bozidar Mestrovic (45.+3) ausgleichen.

Der zweite Durchgang begann mit einem Aufreger, als Weißenberg Neuzugang Charles Atsina (56.) zum 2:1 einnetzte, während ein Grefrather auf dem Boden lag. Der Schiedsrichter ließ die Partie weiterlaufen, woraufhin Atsina die Führung erzielte. Der umstrittene Treffer gab schließlich den Ausschlag, dass Weißenbergs Bilal Sezer (86.) per Elfmeter das 3:1 verpasste.

Trotz der Niederlage haben die Grefrather bereits unter Beweis gestellt, dass sie in der Bezirksliga mithalten können – und das auch auf Rasenplätzen. Für die Germania war es die zweite bittere Niederlage der Woche. Am Dienstag unterlag Grefrath dem Landesliga-Vizemeister SC Kapellen im Kreispokal ebenfalls mit 1:2. Auf der heimischen Asche führte Grefrath bis zur 84. Minute mit 1:0, bis der SC Kapellen das Spiel noch drehte. „Beide Niederlagen sind sehr ärgerlich, da in beiden Spielen mehr drin war. Trotzdem ist es für uns erst mal ein gutes Zeichen, dass wir die Partien so eng gestalten konnten, auch wenn wir uns davon am Ende nichts kaufen können“, sagte Grefraths Coach Jörg Gartz.

Grefraths Heimdebüt am Freitag

Am Freitag (Anstoß 19.30 Uhr) gibt die Germania ihr Heimdebüt gegen den als Vizemeister anreisenden MSV Düsseldorf. An die Asche, auf der in Grefrath immer noch gespielt wird, sind die Düsseldorfer wohl nicht mehr gewohnt. Nach der Auftaktniederlage ist der Ehrgeiz, eine Überraschung zu schaffen, noch größer geworden. „Wir werden jedes Spiel mutig angehen. Wir haben vor dieser Liga keine Angst und wollen jeden noch so großen Gegner ärgern. Wir haben uns in der Kreisliga A eine breite Brust erarbeitet und mit der gehen wir in jedes Spiel“, stellt Gartz klar. Von der SVG Weissenberg fällt durch den ersten Dreier schon viel Druck ab. Nachdem gleich fünf Stammspieler den Verein im Sommer verlassen haben, muss die SVG jetzt beweisen, dass sie die große Lücke schließen kann. „Das ist nur über das Kollektiv möglich. Wir haben uns noch mit zusätzlicher Erfahrung verstärkt, aber am Ende werden wir die Abgänge nur über die Mannschaftsleistung kompensieren können“, mahnt Schneider.

Sein Team trifft am Donnerstagabend (Anstoß 19.30 Uhr) im ehemaligen Landesligisten BV Wevelinghoven auf den nächsten Aufsteiger. Der knappe Sieg gegen Grefrath wird den Nordstädtern sicherlich Hoffnung machen. Deswegen wird der Achte der Vorsaison auch diese Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Grefrath war der erwartet schwere Gegner, deshalb kann ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden sein. Aber natürlich gibt es für uns noch Luft nach oben. Der Auftaktsieg ist das Zeichen in die richtige Richtung“, so Schneider.