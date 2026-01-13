Germania Grefrath ist im Jubiläumsjahr auf Aufstiegskurs

Wevelinghoven, Büttgen, Vorst – wenn es um die Favoriten für den Aufstieg in die Bezirksliga, wurden im Vorfeld der Saison meist andere Mannschaften als Germania Grefrath genannt. Doch die A-Liga-Kicker aus dem Neusser Stadtteil ließen bisher alle hinter sich.

Grefrath ist die einzige Mannschaft, die noch nicht verloren hat. Mit mittlerweile sieben Punkten Vorsprung steht die Truppe von Trainer Jörg Gartz dementsprechend auf dem ersten Tabellenplatz und darf sich Herbstmeister nennen. Von Anfang an lief es gut, einen besonders wichtigen Sieg erspielte der SV sich gegen den direkten Verfolger Wevelinghoven, der bis dahin ebenfalls ungeschlagen war und Grefrath vom Thron hätte stoßen können. Nur drei Unentschieden musste das Team bisher hinnehmen: gegen Straberg, die DJK Novesia und den SC Grimlinghausen/Norf.

„Eigentlich alles“, sagt Trainer Jörg Gartz. „Dass wir da stehen, wo wir stehen. Dafür muss ziemlich viel gut laufen.“ Das Ziel war ursprünglich nur, besser als in der Vorsaison abzuschließen, also mindestens auf Platz sieben zu landen. „Wir hatten uns insgeheim ausgerechnet, dass wir ohne größere Verletzungsprobleme auch etwas weiter oben mitspielen können, aber dass es so gut läuft, war nicht zu erwarten.“ Zwei Spieler mit Stammplatzpotenzial verletzten sich allerdings für mehrere Wochen: Jonathan Steffen und Noel Schneider. „Das konnten wir aber gut kompensieren, da der Kader breit aufgestellt ist und auch Spieler, die in der Vorsaison nur unregelmäßig da waren, jetzt regelmäßig beim Training sind“, so Gartz. „Und wir haben deutlich weniger Sperren durch Gelbe und Rote Karten, das hilft auch.“

Was in den Spielen oft den Unterschied macht: „Wir glauben an uns und geben nie auf“, sagt der Coach. „Auch wenn es erst schlecht aussieht und wir lange hinten liegen – die Mannschaft zieht immer durch und hat dadurch schon viele Punkte in der Schlussphase noch eingesammelt. Das zeichnet uns diese Saison wirklich aus.“

Das lief schlecht

Bei dem Tabellenstand habe er eigentlich nichts zum Meckern, erklärt Jörg Gartz. Kleinigkeiten findet er aber doch: „Spielerisch ist manchmal Luft nach oben. Wir müssen konzentrierter sein und einfache Fehler vermeiden, wir haben Gegentore bekommen, die so nicht fallen dürfen.“

Zum Personal

Weil der SV keine personellen Sorgen hat, sind keine Wechsel in der Winterpause geplant. Die beiden Verletzten, Noel Schneider und Jonathan Steffen, sollen mit Beginn der Wintervorbereitung aber wieder in den Kader zurückkehren.

Ausblick

Ein klein wenig wurde das Ziel nach oben korrigiert, unter den Top Fünf will Grefrath bleiben. „Wir nehmen auch den Aufstieg gerne mit, wir haben aber weder vom Verein noch von uns selber den Druck, aufsteigen zu müssen“, stellt Jörg Gartz klar. Am Sonntag startet er mit seiner Mannschaft in einer Soccer Halle in die Vorbereitung, dann stehen die Kreishallenmeisterschaften und mehrere Freundschaftsspiele an. „Je nachdem, was das Wetter so macht – aktuell ist unser Platz zugefroren und Training draußen könnte schwierig werden“, sagt er.

Und auch, wenn für Grefrath der Aufstieg kein Muss ist: Anlässlich des 100. Geburtstags des Vereins in diesem Jahr wäre der erste Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte ein grandioser Erfolg zum richtigen Zeitpunkt!

