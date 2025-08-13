Germania Grefrath geht mit vielen Ambitionen in die Saison

"Wir freuen uns, dass die Saison am Donnerstag mit dem Heimspiel gegen den FC Straberg endlich startet. Nach den Plätzen acht und zehn in den vergangenen beiden Spielzeiten wollen wir in dieser Saison noch eine bessere Rolle spielen", erklärt der neuer Sportlicher Leiter des SV Germania Grefrath, Jörg Tille. Damit schraubt er auch gleich die Erwartungshaltung in die Höhe.

"Wir haben eine junge Mannschaft, die spielerisch zu allem in der Lage ist und wenn wir es schaffen, unser Potential Woche für Woche abzurufen, dann richten wir den Blick weiter nach oben. Die knappe und äußerst unglückliche Niederlage im Pokal gegen den Bezirksligisten Grevenbroich-Süd hat gezeigt, dass wir da absolut auf Augenhöhe waren und das macht Mut für die neue Saison", führt er weiter aus.

Zählen kann Grefrath dabei auf große Fan-Unterstützung. "Wir haben in Grefrath einen enormen Zuspruch für die Jungs, vor allem durch etliche Sponsoren und die Supporters ist da in den letzten Jahren etwas phantastisches gewachsen und gerade diese Fanbase müssen wir in den Heimspielen auf unserem "Roten Rasen" zu unserem Vorteil machen, denn das ist unser 12. Mann", betont Tille.

"Ich wünsche mir in meiner ersten Saison als Sportlicher Leiter, dass wir gut aus den Startlöchern kommen, dass die Jungs eine engagierte und kuragierte Art von Fußball auf den Platz bringen - natürlich verbunden mit der nötigen Disziplin - und, dass wir möglichst frei von schweren Verletzungen durch die Saison kommen. Wenn all das zum Tragen kommt, ist eine Top-6-Platzierung ein nicht überhebliches Saisonziel", sagt er. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, "haben mit Jörg Gartz als Cheftrainer sowie den beiden Co-Trainern Daniel Cremer und Fabian Cremer darüber hinaus ein Team, das menschlich und charakterlich hervorragend zu dieser Truppe passt."

Zudem hat sich der Verein gezielt verstärkt. "Mit Jan Schuchardt, David Morais Lacerda, Aman Walia, Lukas Borkowski und Bruno Nüsse haben wir echt gute Jungs dazu bekommen und kaum Abgänge zu verzeichnen, sodass vor allem die Breite des Kaders besser ist als in den letzten Jahren", erläutert er. In der Vorbereitung hat die Mannschaft jedenfalls schon gezeigt, was in ihr steckt und teils beachtliche Leistungen und Ergebnisse erzielt.

Germania will überraschen

Der Start in die Saison rückt derweil immer näher. Schon am Donnerstagabend eröffnet Grefrath die Spielzeit in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss gegen den FC Straberg. Ein guter Start wäre für die gesteckten Ziele wichtig. Tille will jedenfalls überraschen: "Auch wenn meine Topfavoriten in dieser Saison Wevelinghoven, Rosellen, Novesia, Vorst und Büttgen sind, gibt es meistens immer ein bis zwei Überraschungsteams und wer weiß, was die Saison bringt. Ohne die Trauben jetzt zu hoch zu hängen, im Fußball darf man immer ambitioniert sein, sollte aber dabei die Lage realistisch betrachten. Wir alle in Grefrath - und vor allem ich - freuen uns auf die neue Kreisliga-A-Saison mit den Jungs und dass unser traditionelles Germania Fantastika oft nach erfolgreichen Auftritten gesungen wird."