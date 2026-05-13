Germania Grefrath: Am Ziel der Träume angekommen

Der SV Germania Grefrath hat den Aufstieg in die Bezirksliga realisiert. – Foto: Sascha Köppen

Vor großer Kulisse brachte Leon Eberwein die Gäste in der 36. Minute verdient in Führung. Grefrath kontrollierte die erste Halbzeit weitgehend und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel kam Wevelinghoven jedoch deutlich verbessert aus der Kabine und erhöhte den Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 64. Minute durch Tarik Alihodzic. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil die erste Halbzeit klar an Grefrath und die zweite klar an uns ging“, sagte BV-Trainer Markus Stupp. Seine Mannschaft habe zunächst etwas ängstlich gewirkt, nach taktischen Anpassungen zur Pause aber deutlich besser ins Spiel gefunden. „Wir haben uns danach viele Chancen erarbeitet.“

Büttgen patzt, Grefrath jubelt

Kurz nach dem Schlusspfiff kam schließlich die Nachricht vom Patzer des VfR Büttgen in Rosellen – damit stand fest, dass Grefrath der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist. „Glückwunsch an Grefrath, das haben sie sich verdient“, sagte Stupp. „Für uns ist das Ergebnis aber ebenfalls gut. Trotzdem brauchen wir noch ein paar Punkte, um uns den Aufstieg auch zu sichern.“ Bei Grefrath war die Freude entsprechend groß. „Wir haben uns den Aufstieg nicht nur in Wevelinghoven verdient, sondern über die gesamte Saison“, sagte Trainer Jörg Gartz. „Das Spiel war noch einmal das i-Tüpfelchen auf eine großartige Saison.“ Besonders die Qualität der Partie hob der Aufstiegstrainer hervor. „Wevelinghoven war der erwartet starke Gegner und hat es uns in der zweiten Halbzeit richtig schwer gemacht. Aber insgesamt war das für die Kreisliga A ein Spiel auf Top-Niveau.“