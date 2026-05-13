Germania Grefrath: Am Ziel der Träume angekommen

Der SV Germania Grefrath hat den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Im Spitzenspiel der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss reichte der Mannschaft von Trainer Jörg Gartz am Sonntag ein 1:1 (1:0) beim BV Wevelinghoven.
Vor großer Kulisse brachte Leon Eberwein die Gäste in der 36. Minute verdient in Führung. Grefrath kontrollierte die erste Halbzeit weitgehend und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel kam Wevelinghoven jedoch deutlich verbessert aus der Kabine und erhöhte den Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 64. Minute durch Tarik Alihodzic. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil die erste Halbzeit klar an Grefrath und die zweite klar an uns ging“, sagte BV-Trainer Markus Stupp. Seine Mannschaft habe zunächst etwas ängstlich gewirkt, nach taktischen Anpassungen zur Pause aber deutlich besser ins Spiel gefunden. „Wir haben uns danach viele Chancen erarbeitet.“
Kurz nach dem Schlusspfiff kam schließlich die Nachricht vom Patzer des VfR Büttgen in Rosellen – damit stand fest, dass Grefrath der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist. „Glückwunsch an Grefrath, das haben sie sich verdient“, sagte Stupp. „Für uns ist das Ergebnis aber ebenfalls gut. Trotzdem brauchen wir noch ein paar Punkte, um uns den Aufstieg auch zu sichern.“ Bei Grefrath war die Freude entsprechend groß. „Wir haben uns den Aufstieg nicht nur in Wevelinghoven verdient, sondern über die gesamte Saison“, sagte Trainer Jörg Gartz. „Das Spiel war noch einmal das i-Tüpfelchen auf eine großartige Saison.“ Besonders die Qualität der Partie hob der Aufstiegstrainer hervor. „Wevelinghoven war der erwartet starke Gegner und hat es uns in der zweiten Halbzeit richtig schwer gemacht. Aber insgesamt war das für die Kreisliga A ein Spiel auf Top-Niveau.“
Lob gab es von Gartz auch für die eigene Mannschaft und die zahlreichen Fans. „Die Jungs haben wieder tollen Fußball gespielt und sich viele Chancen herausgespielt. Auch die Spieler von der Bank haben sich nahtlos eingefügt.“ Mehr als 150 Anhänger seien mit nach Wevelinghoven gereist. „Die Unterstützung war überragend. Die Fans haben uns die gesamte Saison getragen.“ Direkt nach dem Abpfiff wurde dann auch gemeinsam gefeiert. „Der erste Kasten wurde uns direkt von Wevelinghoven hingestellt“, erzählte Gartz lachend. „Danach haben wir natürlich zusammen mit unseren Fans gefeiert.“
Trotz des feststehenden Aufstiegs ist die Saison für die Grefrather noch nicht erledigt. „Unsere Motivation bleibt hoch“, betonte Gartz. „Wir wollen, dass es bei der einen Niederlage bleibt und wir als Tabellenführer aufsteigen.“ Bereits kommende Woche könnte die Mannschaft die Meisterschaft gegen Novesia perfekt machen. Und dann soll auch noch die große Aufstiegsparty folgen. „Jetzt können wir endlich planen“, sagte Jörg Gartz. „Nach dem Spiel in Reuschenberg wollen wir bei uns auf dem Platz feiern – quasi als Abschluss unseres Schützenfestes.“