Germania Grefrath: Alleinstellungsmerkmal Aschenplatz

Germania Grefrath spielt auf Asche. – Foto: Sascha Köppen

In diesem Jahr feiert der SV Germania Grefrath sein 100-jähriges Bestehen. Damit hätte es für die Mannschaft von Trainer Jörg Gartz keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Kreisliga-A-Titel der Vereinsgeschichte geben können. Der Aufstieg in die Bezirksliga war bereits ein historischer Erfolg für die Germania, der mit dem Klassenerhalt veredelt werden soll.

Was sind die Ziele der Vorbereitung? Der Aufstieg ist für den ganzen Verein ein gigantischer Erfolg. Vor neun Jahren spielte der SV noch in der Kreisliga C. „Das Wichtigste ist, dass wir in der Bezirksliga Spaß haben. Natürlich wollen wir unbedingt die Klasse halten, trotzdem wissen wir, wo wir herkommen, daher müssen wir diese historische Saison auch genießen“, betont Gartz.

In der Aufstiegssaison kassierte der SV nur eine einzige Niederlage, in der Bezirksliga wird die Favoritenrolle jedoch selten bei Grefrath liegen. Daher legt Gartz in der Vorbereitung seinen Fokus auf die Stabilität beim Verteidigen. „Unsere Defensive muss gefestigter sein und das fängt beim Gegenpressing an. In der Bezirksliga brauchen wir eine kompakte und stabile Verteidigung“, erklärt der Aufstiegstrainer.

Was lief bislang gut? Der Fokus auf die Defensive hat bereits Früchte getragen, erzählt Gartz, der mit der Entwicklung seiner Mannschaft bisher sehr zufrieden ist. „Wir haben konstant eine Trainingsbeteiligung von über 20 Spielern. Das zeigt, wie fleißig die Jungs sind. Auch die Neuzugänge machen bisher einen guten Eindruck“, lobt der Trainer.

Was lief bislang nicht so gut? Beim letzten Testspiel der Vorbereitung war der Kader auf einmal ziemlich dünn. Nur elf Feldspieler waren bei der 1:8-Niederlage in Kempen dabei. Aufgrund der hohen Temperaturen und des dünnen Kaders spielte das Ergebnis für Gartz aber keine Rolle.

„Das Spiel in Kempen können wir etwas ausklammern. In den anderen Tests hat mir besonders die defensive Entwicklung gefallen. Dennoch scheitern wir noch zu häufig an unserer Chancenverwertung. In der Bezirksliga dürfen wir nicht so leichtfertig mit unseren Chancen umgehen“, meint der Coach.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Alle Spieler aus dem Aufstiegskader sind beim SV Germania Grefrath geblieben, weshalb auch die Anzahl der Neuzugänge überschaubar ist. „Ich habe ein großes Vertrauen in meine Spieler, zudem hat sich jeder Einzelne, der mit uns aufgestiegen ist, verdient in der Bezirksliga zu spielen“, erklärt Gartz.

Insgesamt hat die Mannschaft sechs Neuzugänge. Der Königstransfer des Aufsteigers ist Leon Borkowski, der bis zur C-Jugend in Grefrath spielte. Der Außenverteidiger kommt vom Landesligisten DJK Gnadental. „Er ist sofort zum Führungsspieler geworden. Leon ist eine große Verstärkung für uns, der unser Niveau noch mal anheben kann“, betont Gartz.

Was ist drin in der kommenden Saison? Der SV Germania Grefrath will in seiner ersten Bezirksliga-Saison die Liga halten. Nach dem souveränen Aufstieg geht die Mannschaft mit einem großen Selbstbewusstsein in die neue Saison. Zudem werden die Spiele in Grefrath auch in der Bezirksliga zu den unangenehmsten Auswärtsfahrten zählen. Die Grefrather spielen als einzige Mannschaft der Liga noch auf einem Aschenplatz.

„Der kann für uns sicherlich zum Vorteil werden, da wir uns in den letzten Jahren bei den Auswärtsspielen gut an Rasenplätze gewöhnen konnten und meine Jungs die technischen Fähigkeiten haben, auch auf dem Rasen mitzuhalten. Die anderen Mannschaften sind hingegen Aschenplätze nicht mehr gewohnt, und wir können auf beiden Belägen spielen“, sagt Gartz.