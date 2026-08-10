Germania gleicht Zwei-Tore-Rückstand aus – Unentschieden gegen Lohne

– Foto: Horst Vogler

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist mit einem 2:2 gegen den TuS Blau-Weiß Lohne in die Oberliga-Saison gestartet. Der Regionalliga-Absteiger führte zur Pause mit 2:0, musste nach einer Roten Karte gegen Dedovic allerdings lange in Unterzahl spielen. Nach Toren von Zürn und Ballerstedt glich Egestorf aus und hatte anschließend sogar Chancen auf den Sieg.

Vor 200 Zuschauern an der Ammerke erwischte die Germania den besseren Beginn, konnte ihre gute Anfangsphase aber nicht in einen Treffer ummünzen. Stattdessen nutzte Lohne seine Möglichkeiten konsequenter.

Der erste Spieltag der Oberliga Niedersachsen endet für beide Mannschaften mit einem Punkt. Germania Egestorf-Langreder und der TuS Blau-Weiß Lohne stehen nach dem 2:2 bei jeweils einem Zähler. Lohne liegt damit auf Rang sieben, Egestorf auf Platz acht. Für die Gastgeber war angesichts des Spielverlaufs allerdings mehr möglich.

Mit einem Mann mehr auf dem Platz gelang der Germania nach der Pause die Wende. In der 51. Minute verwandelte Zürn einen Foulelfmeter zum 1:2. In der Folge erhöhte Egestorf den Druck und kam in der 78. Minute zum Ausgleich. Ballerstedt traf und machte seinen verschossenen Strafstoß aus der ersten Hälfte zumindest teilweise wett.

Die Gäste gingen in der 31. Minute durch Tönnies in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Völkerding auf 2:0. Für Egestorf kam es sogar noch härter: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte Pino Ballerstedt mit einem Foulelfmeter an Lohnes Torwart Vocks. Zuvor hatte Lohnes Dedovic wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Danach hatte die Germania Möglichkeiten, die Partie noch vollständig zu drehen. Der dritte Treffer blieb jedoch aus.

Derr sieht positive Reaktion – aber auch Verbesserungsbedarf

Sportlicher Leiter Sascha Derr zog trotz des verpassten Sieges ein überwiegend positives Fazit.

„Insgesamt fällt unser Fazit über die 90 Minuten positiv aus. Gerade in den ersten 15, 20 Minuten haben wir sehr gut zu unserem Spiel gefunden und einige Dinge gezeigt, die wir uns über die Vorbereitung erarbeitet haben. Danach haben wir etwas die Disziplin und Struktur verloren, und da hat man dann auch die Qualität und Cleverness von Lohne gesehen. Aus meiner Sicht bringen sie mehr Qualität mit als viele Mannschaften aus dem Spitzenfeld der vergangenen Oberliga-Saison. Gleichzeitig lag es in dieser Phase aber auch ein Stück weit an uns.“

Vor allem die Reaktion nach dem Rückstand hob Derr hervor. Trotz des verschossenen Elfmeters und des 0:2 zur Pause kam die Mannschaft zurück.

„Hut ab vor unserer Mannschaft und der Reaktion nach dem 0:2. Nach der roten Karte bekommen wir einen Elfmeter, verschießen diesen und gehen mit dem 0:2 in die Halbzeit. Umso stärker war dann die Reaktion: Wir kommen zurück, stellen auf 2:2 und haben eine richtig gute Phase, in der wir vieles so umgesetzt haben, wie wir es uns vorgestellt hatten. Auch die Wechsel haben gut funktioniert und noch einmal frischen Wind gebracht.“

Dennoch sah Derr nach dem Ausgleich Ansatzpunkte. „Nach dem 2:2 hätten wir dann allerdings mehr Ruhe und Cleverness in der Chancenvorbereitung gebraucht. Wir waren teilweise zu unruhig und wollten es zu sehr erzwingen, anstatt das Spiel noch konsequenter in die Breite zu ziehen und über die Außen weitere Chancen herauszuspielen. Das ist ein Punkt, mit dem wir nicht ganz zufrieden sein können. Ein Sieg war definitiv möglich, insgesamt müssen wir mit dem Unentschieden aber zufrieden sein und nehmen den Punkt gerne mit.“

Für die neu formierte Mannschaft war die Begegnung zugleich eine erste Bewährungsprobe im Ligabetrieb. Mehrere junge Spieler feierten ihr Oberliga-Debüt.

„Gerade bei unserer neu formierten, sehr jungen Mannschaft muss man berücksichtigen, dass einige Spieler heute in einem komplexen und eingespielten System, ihr Oberliga-Debüt gegeben haben. Auch die jungen Spieler, die von der Bank gekommen sind, haben ihre Sache sehr gut gemacht. Das zeigt uns, dass wir uns in der Vorbereitung eine gute Breite erarbeitet haben und spannende junge Spieler haben, die uns bereits helfen können.“

Der Blick richtet sich nun bereits auf die nächste Aufgabe. Am kommenden Spieltag tritt Egestorf beim BSV Rehden an.

„Wir wissen, wie ausgeglichen die Oberliga ist und dass jedes Spiel maximal anspruchsvoll ist. Deshalb nehmen wir die positiven Erkenntnisse mit, arbeiten an den Dingen, die noch nicht passen, und wollen jetzt in Rehden unbedingt die drei Punkte holen.“