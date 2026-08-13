Germania Geyen: Konsolidierung durch Jugendkraft & bekannte Gesichter

Schwitzen derzeit in der Vorbereitung: Die erste Mannschaft von Germania Geyen. – Foto: Media.Crease

In der Kreisliga A Rhein-Erft steht Germania Geyen vor einem Neubeginn. Die vergangene Spielzeit beendete die Mannschaft auf dem zehnten Tabellenplatz – der Klassenerhalt gelang erst am allerletzten Spieltag mit lediglich zwei Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge. Um eine erneute Zitterpartie zu vermeiden, leiteten die Verantwortlichen um Cheftrainer Patrick Löhr (36), der das Team seit 2024 betreut, einen umfangreichen Umbruch ein.

An der Seitenlinie erhält Löhr künftig Verstärkung aus den eigenen Reihen: Stefan Stange, bisher für die A-Jugend verantwortlich, rückt als neuer Co-Trainer auf. Mit ihm wechseln Nils Schneider, Arne Brauer und Noel Stange fest aus der U19 in den Kader der ersten Mannschaft. Zudem sind mit Tim Stichweh, Ruben Vierhaus, Tim Pfingsten und Vincent Gaidies vier weitere A-Jugendliche für den Seniorenbereich fest eingeplant.

Neuzugänge mit Stallgeruch

Ergänzend zur eigenen Jugend setzt der Klub auf dem Transfermarkt auf Rückkehrer mit Stallgeruch: Vom SV Lövenich/Widdersdorf kehren Denis Durukanli, Nico Drosner und Maxim Pasulko nach Geyen zurück, während Nik Mortazavi aus der dortigen U19 verpflichtet wurde. Zudem verstärkt der reaktivierte Sami Madrane (zuletzt Pulheimer SC) das Aufgebot. Löhr betont die Balance im neuen Aufgebot: „Wir haben wieder einen kleinen Umbruch im Team. Obwohl wir uns mit viel Erfahrung verstärkt haben, lag der Fokus ganz klar darauf, die eigene A-Jugend stark zu integrieren. Aber auch die Jungs, die uns die Treue gehalten haben und in eine weitere Saison gehen, dürfen wir nicht vergessen. Ich bin dankbar für jeden einzelnen, der und die Treue hält.“