– Foto: Yannick Weis, Nico Dopierala

Germania Geyen II will nach Verletzungspech wieder in die Spur Platz sieben in der B2 Rhein-Erft – Defensive und Ausfälle als Bremsklotz.

Germania Geyen II steht im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga B2. Trainer Marcel Cronert hofft dennoch auf eine stabilere Rückrunde.

Germania Geyen II belegt in der Kreisliga B2 Rhein-Erft nach 13 absolvierten Spielen den siebten Tabellenplatz. Mit 18 Punkten steht die Mannschaft solide da, weist jedoch von den oberen Teams die schwächste Tordifferenz auf. 24 erzielten Treffern stehen 28 Gegentore gegenüber, was eine Bilanz von minus vier ergibt. Trainer Marcel Cronert, der seit der Saison 2023/24 an der Seitenlinie steht und Geyen in seiner Premierensaison direkt in die Kreisliga B führte, blickt differenziert auf den bisherigen Saisonverlauf. „Wir sind nach Plan und Zielvorgabe gestartet. Dann brachen uns sämtliche Stützen durch Verletzungen und am Ende noch durch Sperren weg und wir verloren das Ziel aus den Händen. Wir hoffen, dass wir ab der Rückrunde wieder alle an Bord haben“, erklärt der Coach.

Die Winterpause betrug drei Wochen. „Wir werden dann gegen Gegner auf Augenhöhe testen und unsere Fitness wieder auf Vordermann bringen“, beschreibt Cronert die Vorbereitung. Trotz der personellen Probleme sieht der Trainer auch positive Entwicklungen. „Das Verteidigen von Standards haben wir besser als gedacht und gehofft in den Griff bekommen“, so Cronert.