Germania Geyen II will nach Verletzungspech wieder in die Spur

Germania Geyen II steht im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga B2. Trainer Marcel Cronert hofft dennoch auf eine stabilere Rückrunde.
Germania Geyen II belegt in der Kreisliga B2 Rhein-Erft nach 13 absolvierten Spielen den siebten Tabellenplatz. Mit 18 Punkten steht die Mannschaft solide da, weist jedoch von den oberen Teams die schwächste Tordifferenz auf. 24 erzielten Treffern stehen 28 Gegentore gegenüber, was eine Bilanz von minus vier ergibt.
Trainer Marcel Cronert, der seit der Saison 2023/24 an der Seitenlinie steht und Geyen in seiner Premierensaison direkt in die Kreisliga B führte, blickt differenziert auf den bisherigen Saisonverlauf. „Wir sind nach Plan und Zielvorgabe gestartet. Dann brachen uns sämtliche Stützen durch Verletzungen und am Ende noch durch Sperren weg und wir verloren das Ziel aus den Händen. Wir hoffen, dass wir ab der Rückrunde wieder alle an Bord haben“, erklärt der Coach.
Die Winterpause betrug drei Wochen. „Wir werden dann gegen Gegner auf Augenhöhe testen und unsere Fitness wieder auf Vordermann bringen“, beschreibt Cronert die Vorbereitung.
Trotz der personellen Probleme sieht der Trainer auch positive Entwicklungen. „Das Verteidigen von Standards haben wir besser als gedacht und gehofft in den Griff bekommen“, so Cronert.
Ein Spiel der Hinrunde ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben – allerdings aus negativen Gründen. „Das Spiel in Elsdorf ist trotz eines 9:0-Erfolgs sehr negativ in Gedanken geblieben. Dort verloren wir zwei Stammspieler, den einen sogar für eineinhalb Jahre, und am Ende der Hinrunde zog Elsdorf noch zurück. Was bleibt, sind nur die zwei Ausfälle“, schildert der Trainer.
Die größten Probleme sieht Cronert folgerichtig in der Defensive. „Durch die ganzen Verluste und Sperren konnten wir unser Bollwerk nicht beibehalten und haben jedes Spiel mit einer neuen Viererkette spielen müssen, einmal gar mit unserem Torwarttrainer“, erklärt er.
Für die Rückrunde hat Germania Geyen klare Ambitionen. „Hoffentlich kommen wir wieder in die Spur und in Lauerstellung zu den Top-3-Platzierten“, formuliert Cronert das Ziel.
Personell gibt es einen Abgang zu vermelden. „Manuel Frere verlässt den Verein durch berufliche Gründe“, so der Trainer.
Im Titelrennen sieht Cronert einen klaren Favoriten. „Ganz klar Grün-Weiß Brauweiler II, die sind das Nonplusultra.“ Abstiegssorgen gibt es derweil nicht mehr: „Absteigen kann aufgrund der zwei Rückzieher niemand mehr, sonst wäre es wohl Stotzheim II geworden.“