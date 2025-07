Das Trainer-Team des SC Germania Geyen (v.l.): Jörn Krause (Torwart-Trainer), Patrick Löhr (Trainer), Sascha Busch (Trainer) und Marc Kiran (Athletiktrainer) – Foto: Verein

Germania Geyen: "Entwicklung eigener Talente ist uns wichtig" Nach Platz sieben in der Vorsaison startet Germania Geyen mit Zuversicht in die neue Spielzeit.

Mit dem Trainingsauftakt am 13. Juli hat beim SC Germania Geyen die Vorbereitung auf die neue Saison offiziell begonnen. Trainer Patrick Löhr, der in seine dritte Saison beim A-Ligisten geht, zeigt sich bislang zufrieden mit der Entwicklung seines Teams. "Bisher gefällt mir die Intensität im Training sehr gut, die Jungs ziehen super mit", so der 35-Jährige im Interview.

Nach dem Aufgalopp mit vereinsinternem Testspiel gegen die A-Jugend absolvierte Geyen zwei echte Tests: Einem 2:5 gegen den letztjährigen Meister SV Lövenich/Widdersdorf folgte ein 2:2 gegen Straberg. "Wir lagen bis zur 82. Minute nur 2:3 hinten. Am Ende hat einfach die Kraft gefehlt gegen einen so dominanten Gegner", ordnet Löhr das erste Resultat ein. Auch der zweite Test sei "ein guter Test" gewesen – mit Blick auf die frühe Phase der Vorbereitung. Verletzungen bremsten – jetzt soll es konstanter werden

Die vergangene Saison schloss Geyen mit 42 Punkten aus 30 Spielen auf Platz sieben ab – mit Luft nach oben. "Wir sind mit einigen Leistungen zufrieden, aber es wären definitiv mehr Punkte drin gewesen", blickt Löhr zurück. Die Liga sei ausgeglichen gewesen, aber: „Uns hat leider oft die Konstanz gefehlt, was auch an den vielen Verletzungen lag. In der Rückrunde saßen zeitweise nur Sascha Busch und ich selbst auf der Bank.“ Umso wichtiger sei, dass man in dieser Spielzeit weitgehend verletzungsfrei bleibe. Ganz ohne Sorgen geht es aber nicht: Kapitän Dennis Prinz fällt nach einem Kreuzbandriss weiterhin bis mindestens zur Rückrunde aus. Auch Timo Schönherr fehlt mit Knieproblemen. Ansonsten sei der Kader „bis auf kleinere Blessuren und Urlaubszeiten“ komplett an Bord.