Germania gewinnt Bietigheimer Stadtduell, TSV Münchingen bleibt dran

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot Spannung und einige klare Ergebnisse. Spitzenreiter SV Germania Bietigheim festigte seine makellose Bilanz mit einem 3:0-Auswärtssieg, während TSV Münchingen ebenfalls überzeugte und seine Tabellenführung weiter untermauerte. Aufsteiger TSV Heimsheim zeigte Offensivpower, TASV Hessigheim hingegen kassierte die nächste Niederlage. Insgesamt zeichnete sich ein Spieltag ab, der die Spitze der Tabelle bestätigte und die unteren Plätze weiter in Bewegung hielt.
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Filippo Russo traf bereits in der 5. Minute zum 1:0. Doch Tim Dettinger glich in der 36. Minute aus und sorgte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute für den 2:1-Auswärtssieg der Lomersheimer.
Schwieberdingen führte zur Pause durch Denis Schranz (45.) mit 1:0. Francesco Masso baute die Führung in der 64. Minute auf 2:0 aus. Löchgau kämpfte sich zurück: Leandro Franco (81.), Lukas Bittner (86.) und Emanuil Genov (90.) drehten das Spiel und sicherten den 3:2-Heimsieg.
Früh traf Shkemb Miftari in der 3. Minute für die Gäste. In der zweiten Halbzeit machte Miftari in der 59. Minute den 2:0-Endstand perfekt.
Heimsheim dominierte von Beginn an: Oliver Münzer (4.) und Mike Martin (11.) trafen früh. Kai Dominik Woischiski verkürzte für Merklingen in der 18. Minute, doch Lucca Grau (27., Foulelfmeter), Semir Hodzic (29., Eigentor), Murat Gündüz (34.) und Lino Widmaier (76.) stellten den 6:1-Vorsprung her. Dzanan Mehicevic erzielte in der 78. Minute noch das zweite Merklinger Tor.
Die Gäste gingen durch Deniz Namdar (30.) und Nelson Okoye (39.) mit 2:0 in Führung. Jean Louis Bikoi erhöhte in der 78. Minute auf 3:0. Marbach kam spät zurück: Domagoj Cosic (86.) und ein Eigentor von Cyrille Mpondo (90.+3) machten das Ergebnis noch einmal spannend, am 3:2-Erfolg der Gäste änderte das aber nichts.
Münchingen setzte sich souverän durch: Rui Tiago Caldas De Carvalho (14.), Behar Hasanaj (34.), Thomas Ivan (73.) und Nikola Prkacin (83.) erzielten die Treffer zum klaren Auswärtssieg.
SV Germania Bietigheim untermauerte seine Tabellenführung durch Tore von Tim Kainz (51.), Jan Sonntag (58.) und Luan Bytyqi (67.).
Besigheim traf früh durch Tom Kühnle (8.) und legte in der 48. Minute durch Gianluca Gioia nach. Die Gäste sicherten sich einen souveränen Auswärtssieg.
