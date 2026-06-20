Germania Geistenbeck ist zurück

Zwei Jahre lang verbrachte Germania Geistenbeck in der Kreisliga C. Jetzt ist dem Verein jedoch mit dem Aufstieg die Rückkehr in die Kreisliga B gelungen, die kurzfristig auch die Heimatspielklasse sein soll. Später soll dann die höchste Kreisklasse in Angriff genommen werden. Doch zuvor gibt es einige Steine aus dem Weg zu räumen.
In der Kreisliga A zählten die Blau-Gelben zu den Dauergästen, ehe 2016 der Abstieg in die B-Liga erfolgte. Nach vier Spielzeiten gelang die Rückkehr in die A-Liga, die aber nur zwei Jahre Bestand hatte. Nach zwei weiteren Jahren in der Kreisliga B erlitt Geistenbeck dann den totalen Absturz in die C-Liga. Das war die Folge, „dass wir jedes Jahr immer wieder gezwungen waren, eine neue Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und auch unsere Infrastruktur trug einen wesentlichen Anteil dazu bei“, erklären Geistenbecks Vorsitzender Guido Nilgen und Geschäftsführer Gregor Marat.
Sportlich sieht man sich wieder auf einem guten Weg. „Mit den Spielern aus dem Futsal-Team (Croatia Geistenbeck, Anm. d. Red.), die auch auf dem Feld für die erste Mannschaft auflaufen, haben wir die Basis eines festen Stammes gelegt. Und diese Spieler kennen wiederum einige Spieler, die gerne mit ihnen zusammenspielen würden. So hilft uns das beim Wachstum ein wenig weiter“, erklärt Marat, der auch gleichzeitig für die Futsal-Abteilung verantwortlich ist. Hilfreich für den sportlichen Erfolg war sicher der mannschaftliche Zusammenhalt: „Während früher jeder Spieler nach dem Training oder Spiel das Weite suchte, sitzen wir jetzt gut zwei Stunden später immer noch beisammen“, so Marat. Ziel von Vereinsseite aus ist es nun, sich in der Kreisliga B zunächst zu etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Aber wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. In diesem Falle ist es die Infrastruktur. Die Sportanlage auf dem Stapper Weg verfügt über einen Naturrasen- und einem Ascheplatz. „Aber für einen Kunstrasenplatz kommen wir wohl nicht infrage. Da fragen wir uns, wie demnächst drei Vereine hier trainieren und spielen sollen. Und für den Unterhalt der Anlage werden uns keine Materialien zur Verfügung gestellt. Der Rasenplatz müsste von Unkraut befreit werden, der Ascheplatz hat als Untergrund Schlacke, deren Abtragung als Sondermüll Unsummen verschlingen würde. Selbst für das Abziehen haben wir nichts, um dies zu bewerkstelligen“, so Nilgen und Marat unisono. Die Sportanlage wird auch von den Vereinen Eintracht Mönchengladbach und Turanspor genutzt.
Während es an anderen Sportanlagen in der Stadt wie in Mülfort, wo 1,35 Millionen Euro vom Bund für eine Umgestaltung bewilligt wurden, scheint es am Stapper Weg auf absehbare Zeit nicht weiterzugehen. Gelder für eine Sanierung des Platzes könnten gut gebraucht werden, das betonen die Verantwortlichen der Germania, und sind enttäuscht, dass bisher wenig passiert. Laut den ansässigen Vereinen habe die Anlage sportpolitisch keine Priorität. Geistenbeck wünscht sich folglich mehr Unterstützung von der Stadt und dem Stadtsportbund. „Eine vernünftige Anlage würde uns drei Vereinen guttun, nicht nur im Jugendbereich“, hofft Nilgen.
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