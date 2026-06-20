Germania Geistenbeck ist zurück

Aber wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. In diesem Falle ist es die Infrastruktur. Die Sportanlage auf dem Stapper Weg verfügt über einen Naturrasen- und einem Ascheplatz. „Aber für einen Kunstrasenplatz kommen wir wohl nicht infrage. Da fragen wir uns, wie demnächst drei Vereine hier trainieren und spielen sollen. Und für den Unterhalt der Anlage werden uns keine Materialien zur Verfügung gestellt. Der Rasenplatz müsste von Unkraut befreit werden, der Ascheplatz hat als Untergrund Schlacke, deren Abtragung als Sondermüll Unsummen verschlingen würde. Selbst für das Abziehen haben wir nichts, um dies zu bewerkstelligen“, so Nilgen und Marat unisono. Die Sportanlage wird auch von den Vereinen Eintracht Mönchengladbach und Turanspor genutzt.

Während es an anderen Sportanlagen in der Stadt wie in Mülfort, wo 1,35 Millionen Euro vom Bund für eine Umgestaltung bewilligt wurden, scheint es am Stapper Weg auf absehbare Zeit nicht weiterzugehen. Gelder für eine Sanierung des Platzes könnten gut gebraucht werden, das betonen die Verantwortlichen der Germania, und sind enttäuscht, dass bisher wenig passiert. Laut den ansässigen Vereinen habe die Anlage sportpolitisch keine Priorität. Geistenbeck wünscht sich folglich mehr Unterstützung von der Stadt und dem Stadtsportbund. „Eine vernünftige Anlage würde uns drei Vereinen guttun, nicht nur im Jugendbereich“, hofft Nilgen.

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