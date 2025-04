Germania gegen Oker, Üfingen empfängt Tabellenzweiten aus Goslar

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 rückt vor allem die Abstiegsregion in den Fokus: Gleich mehrere Teams kämpfen am Sonntag um den Anschluss ans rettende Ufer. Während Salzdahlum, Lebenstedt, Adersheim und Hallendorf dringend punkten müssen, kommt es an der Tabellenspitze zu einem echten Härtetest für Oker gegen Germania Wolfenbüttel. Die Luft wird dünner – sowohl oben als auch unten.