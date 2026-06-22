Germania Freund verzichtet auf Relegation

– Foto: Dirk Halterbeck

Die zweite Mannschaft von Germania Freund verzichtet trotz einer herausragenden Spielzeit freiwillig auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B. Nach dem bitteren Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A Aachen und einem personellen Aderlass bündelt der Klub seine Kräfte für eine Neuausrichtung. Statt wie bisher mit drei Mannschaften wird die Germania in der kommenden Spielzeit nur noch mit zwei Herrenteams an den Start gehen.

Hinter den Kulissen von Germania Freund wurde in den vergangenen Wochen intensiv an der sportlichen Zukunft gearbeitet. Die Ausgangslage präsentierte sich dabei extrem gegensätzlich. Während die erste Mannschaft als Aufsteiger den direkten Wiederabstieg aus dem Aachener Oberhaus hinnehmen musste, feierte die Reserve eine starke Runde. In der Kreisliga C3 Aachen stürmte das Team unter der Regie von Trainer Philipp Busche auf den zweiten Tabellenplatz. Mit 110 erzielten Treffern stellte die Mannschaft die torgefährlichste Offensive der Liga, während die Defensive mit nur 31 Gegentoren die zweitbeste Abwehrreihe der Spielklasse bildete.

Zweite Mannschaft offiziell zurückgezogen

Dieses sportliche Fundament bildet nun die Basis für den Neustart, da viele Akteure die bisherige erste Mannschaft verlassen. Der Verein erklärte in einer Mitteilung die Schritte: „Nach dem Abstieg unserer ersten Mannschaft aus der Kreisliga A und einem personellen Umbruch im gesamten Herrenbereich im Laufe der vergangenen Saison stehen wir vor einer Neuausrichtung. Gemeinsam mit dem Vorstand und Vertretern der Herrenmannschaften haben wir uns entschieden, in der kommenden Saison mit einer ersten Mannschaft in der Kreisliga B und einer zweiten Mannschaft in der Kreisliga D anzutreten. Unsere bisherige Zweite in der Kreisliga C rückt dabei samt Trainerteam geschlossen in die Erste auf, ergänzt durch eine Handvoll Spieler, die unserem Verein trotz des Abstiegs treu bleiben. Aus diesem Grund wird unsere zweite Mannschaft nicht an der Aufstiegsrelegation für die B-Liga teilnehmen und damit offiziell zurückgezogen.“