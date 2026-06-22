Germania Freund verzichtet auf Relegation

Die zweite Mannschaft von Germania Freund verzichtet trotz einer herausragenden Spielzeit freiwillig auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B. Nach dem bitteren Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A Aachen und einem personellen Aderlass bündelt der Klub seine Kräfte für eine Neuausrichtung. Statt wie bisher mit drei Mannschaften wird die Germania in der kommenden Spielzeit nur noch mit zwei Herrenteams an den Start gehen.
Hinter den Kulissen von Germania Freund wurde in den vergangenen Wochen intensiv an der sportlichen Zukunft gearbeitet. Die Ausgangslage präsentierte sich dabei extrem gegensätzlich. Während die erste Mannschaft als Aufsteiger den direkten Wiederabstieg aus dem Aachener Oberhaus hinnehmen musste, feierte die Reserve eine starke Runde. In der Kreisliga C3 Aachen stürmte das Team unter der Regie von Trainer Philipp Busche auf den zweiten Tabellenplatz. Mit 110 erzielten Treffern stellte die Mannschaft die torgefährlichste Offensive der Liga, während die Defensive mit nur 31 Gegentoren die zweitbeste Abwehrreihe der Spielklasse bildete.
Dieses sportliche Fundament bildet nun die Basis für den Neustart, da viele Akteure die bisherige erste Mannschaft verlassen. Der Verein erklärte in einer Mitteilung die Schritte: „Nach dem Abstieg unserer ersten Mannschaft aus der Kreisliga A und einem personellen Umbruch im gesamten Herrenbereich im Laufe der vergangenen Saison stehen wir vor einer Neuausrichtung. Gemeinsam mit dem Vorstand und Vertretern der Herrenmannschaften haben wir uns entschieden, in der kommenden Saison mit einer ersten Mannschaft in der Kreisliga B und einer zweiten Mannschaft in der Kreisliga D anzutreten. Unsere bisherige Zweite in der Kreisliga C rückt dabei samt Trainerteam geschlossen in die Erste auf, ergänzt durch eine Handvoll Spieler, die unserem Verein trotz des Abstiegs treu bleiben. Aus diesem Grund wird unsere zweite Mannschaft nicht an der Aufstiegsrelegation für die B-Liga teilnehmen und damit offiziell zurückgezogen.“
Der Verzicht auf die verdiente Aufstiegsrunde erfolgte dabei ganz bewusst auch aus Rücksicht auf die Konkurrenz in der Liga. Die Verantwortlichen wollten verhindern, dass durch den ohnehin feststehenden Rückzug und die interne Beförderung der Zweiten der Wettbewerb verzerrt wird.
„Diese Entscheidung ist uns außerordentlich schwer gefallen, gerade weil sich unsere Zweite den sportlichen Aufstieg nach einer großartigen Saison, an deren Ende Platz 2 heraussprang, mehr als verdient hätte“, heißt es von Vereinsseite zur Tragweite dieses Schritts. „Doch aus Respekt vor den anderen Relegationsteilnehmern und um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, verzichten wir bewusst auf diese Möglichkeit. Potenziell einen zweiten Startplatz in der Kreisliga B zu erspielen, nur um dann anschließend unsere Mannschaft zurückzuziehen, wäre gegenüber den anderen Aufstiegsaspiranten weder fair noch sinnvoll gewesen. So schwer es fiel, halten wir dies für die nachhaltigste und gesündeste Lösung.“