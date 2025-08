Germania Freund II: "Da wäre sogar noch mehr drin gewesen"

Nach dem Abstiegskampf in der Vorsaison landete Germania Freund II zuletzt überraschend auf Rang fünf der Kreisliga C3 Aachen – und das trotz personeller Engpässe. Jetzt wollen Dennis Liepe (35) und Trainer-Kollege Philipp Busche (30) in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen.

Die Vorbereitung begann bereits am 19. Juli. „Seitdem haben wir dreimal trainiert und einen Testspielsieg gegen unsere Freunde aus Monschau gehabt. Es läuft bisher alles top.“

Besonders erfreulich sei die Umsetzung des im Vorjahr eingeführten Spielsystems: „Auch wenn man noch an ein paar Stellschrauben drehen muss, wird viel sehr gut umgesetzt von den Jungs.“ Einen echten Fortschritt erkennt Liepe zudem in der internen Kommunikation auf dem Platz: „Und was immer noch und immer wieder toll anzusehen ist, ist unser Mannschaftsgefüge.“