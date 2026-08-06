Germania Freund: Durch Neuausrichtung in die Kreisliga B2 Nach A-Liga-Abstieg übernimmt die bisherige Reserve als erste Mannschaft in der Kreisliga B. von Andreas Santner · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Der Großteil des Kaders von Germania Freund II bildet in der neuen Spielzeit die erste Mannschaft. – Foto: Dirk Halterbeck

Bei Germania Freund hat sich im Sommer ein spürbarer Wandel vollzogen. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A Aachen und einem spürbaren personellen Aderlass bündelt der Verein seine Kräfte. Das Resultat: Die bisherige Reserve rückt auf und bildet künftig das neue Aushängeschild des Klubs.

Liepe: "Wir wären aufgestiegen" Der Neustart bringt grundlegende Veränderungen im Spielbetrieb mit sich. Anstatt wie bisher mit drei Herrenteams geht die Germania in der anstehenden Spielzeit nur noch mit zwei Mannschaften an den Start. In der Kreisliga B2 Aachen geht somit die „neue Erste“ ins Rennen. Dabei handelte es sich in der abgelaufenen Runde noch um die zweite Mannschaft des Vereins, die in der Kreisliga C3 eine starke Saison spielte und den zweiten Tabellenplatz belegte. Auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B verzichtete die Mannschaft damals zwar freiwillig, übernimmt nun aber durch die interne Umstrukturierung dennoch die Rolle im B-Unterhaus. „Wir sind uns auch absolut sicher, dass wir aufgestiegen wären. Deswegen sind wir mit der Saison als Ganzes betrachtet sehr zufrieden. Natürlich gab es immer mal wieder Spiele, die man hätte besser gestalten können“, blickt Trainer Dennis Liepe mit viel Überzeugung auf die vergangene Spielzeit der Reserve zurück.

Bisherige Reserve rückt auf An der Seitenlinie bleibt alles beim Alten: Das Trainerduo Philipp Busche (31) und Dennis Liepe (36) geht den Weg mit der Mannschaft mit und coacht ab sofort die Erstvertretung des Klubs. Am 21. Juli startete das Team offiziell in die Sommervorbereitung. „Wir sind mit der Vorbereitung vollkommen zufrieden. Als ‚neue Erste‘ bekommen wir die vollste Unterstützung vom Vorstand und freuen uns enorm auf die neue Spielzeit. Es ist einfach toll zu sehen, dass alle Spieler voll mitziehen und die neue Aufgabe komplett annehmen. Wir spüren weiterhin einen überragenden Zusammenhalt auf und neben dem Platz – die Jungs sind einfach richtig heiß“, lobt Liepe dabei sowohl die Rückendeckung der Verantwortlichen als auch den Einsatz auf dem Platz. Auch die Zusammenstellung des Kaders spiegelt den gewählten Weg wider. Der Stamm der Mannschaft setzt sich im Wesentlichen aus der bisherigen Zweitvertretung zusammen, während vereinzelte Akteure der abgestiegenen A-Liga-Truppe im Verein verblieben sind. Auf dem Transfermarkt holten sich die Freunder zudem gezielte Verstärkungen an Bord.