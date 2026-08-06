Germania Freund: Durch Neuausrichtung in die Kreisliga B2

Bei Germania Freund hat sich im Sommer ein spürbarer Wandel vollzogen. Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Kreisliga A Aachen und einem spürbaren personellen Aderlass bündelt der Verein seine Kräfte. Das Resultat: Die bisherige Reserve rückt auf und bildet künftig das neue Aushängeschild des Klubs.
Der Neustart bringt grundlegende Veränderungen im Spielbetrieb mit sich. Anstatt wie bisher mit drei Herrenteams geht die Germania in der anstehenden Spielzeit nur noch mit zwei Mannschaften an den Start. In der Kreisliga B2 Aachen geht somit die „neue Erste“ ins Rennen. Dabei handelte es sich in der abgelaufenen Runde noch um die zweite Mannschaft des Vereins, die in der Kreisliga C3 eine starke Saison spielte und den zweiten Tabellenplatz belegte. Auf die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B verzichtete die Mannschaft damals zwar freiwillig, übernimmt nun aber durch die interne Umstrukturierung dennoch die Rolle im B-Unterhaus.
„Wir sind uns auch absolut sicher, dass wir aufgestiegen wären. Deswegen sind wir mit der Saison als Ganzes betrachtet sehr zufrieden. Natürlich gab es immer mal wieder Spiele, die man hätte besser gestalten können“, blickt Trainer Dennis Liepe mit viel Überzeugung auf die vergangene Spielzeit der Reserve zurück.
An der Seitenlinie bleibt alles beim Alten: Das Trainerduo Philipp Busche (31) und Dennis Liepe (36) geht den Weg mit der Mannschaft mit und coacht ab sofort die Erstvertretung des Klubs. Am 21. Juli startete das Team offiziell in die Sommervorbereitung. „Wir sind mit der Vorbereitung vollkommen zufrieden. Als ‚neue Erste‘ bekommen wir die vollste Unterstützung vom Vorstand und freuen uns enorm auf die neue Spielzeit. Es ist einfach toll zu sehen, dass alle Spieler voll mitziehen und die neue Aufgabe komplett annehmen. Wir spüren weiterhin einen überragenden Zusammenhalt auf und neben dem Platz – die Jungs sind einfach richtig heiß“, lobt Liepe dabei sowohl die Rückendeckung der Verantwortlichen als auch den Einsatz auf dem Platz.
Auch die Zusammenstellung des Kaders spiegelt den gewählten Weg wider. Der Stamm der Mannschaft setzt sich im Wesentlichen aus der bisherigen Zweitvertretung zusammen, während vereinzelte Akteure der abgestiegenen A-Liga-Truppe im Verein verblieben sind. Auf dem Transfermarkt holten sich die Freunder zudem gezielte Verstärkungen an Bord.
Liepe gibt einen Einblick in das neue Aufgebot: „Ein paar Spieler aus der bisherigen Ersten sind uns erhalten geblieben, ansonsten sind wir als zweite Mannschaft prinzipiell komplett in die erste Mannschaft hochgerückt. Mit Nico Pütz haben wir zudem einen Rückkehrer, der schon länger intensiv an seinem Comeback nach dem Kreuzbandriss arbeitet. Dazu kommen Justin Schneider, der letzte Saison noch bei Lohn gespielt hat, und Jason Torremans von Oidtweiler als Verstärkungen. Allgemein sind wir für die neue Aufgabe extrem gut aufgestellt.“
Trotz der Vorfreude um den internen Wechsel bleibt die Zielsetzung für die anstehende Runde geerdet. Der Fokus liegt zunächst auf dem Verbleib in der Liga sowie dem spielerischen Feinschliff im neuen Umfeld. Liepe erwartet eine anspruchsvolle Staffel mit vielen Anwärtern auf die vorderen Plätze: „Als gefühlter verdienter Aufsteiger wollen wir natürlich erst mal die Klasse halten. Darüber hinaus ist es unser Ziel, unseren eigenen Spielstil auch in der neuen Liga erfolgreich zu etablieren. Ich glaube, es ist eine sehr stark besetzte Liga, in der bestimmt vier oder fünf Mannschaften um den Aufstieg mitspielen wollen und werden.“