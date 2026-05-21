Germania Erftstadt-Lechenich: Umbruch, Neustart und Vorfreude Neues Trainer-Duo Berg/Meyer bringt einen XXL-Kaderumbruch mit. von Andreas Santner · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

In der Saison 2024/25 kickte Germania Erftstadt-Lechenich noch in der Landesliga, nun steht der Verein nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 3 als sportlicher Absteiger in die Kreisliga A fest. Ein historischer Tiefpunkt, denn seit der Fusion zur Germania spielte die erste Herrenmannschaft noch nie unterhalb der Bezirksebene. Doch der Blick richtig sich nach vorne. Mit einem neuen Trainergespann und einem Kader-Umbruch soll ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen werden.

Verantwortlich für das Projekt Wiederaufbau ist ab dem Sommer Christopher Berg. Der 41-Jährige stand zuletzt beim B-Ligisten VfL Erp an der Seitenlinie und bringt zudem reichlich Erfahrung aus jahrelanger Arbeit bei Alemannia Pingsheim (Kreisliga B und A) mit. Ihm zur Seite steht mit dem 35-jährigen Philipp Meyer sein bewährter Co-Trainer, der schon in Erp Bergs rechte Hand war. Trotz der sportlich schwierigen Situation brennt das neue Gespann auf die Aufgabe an der Erft. „Die Vorfreude ist riesig. Für uns beide ist es eine sehr spannende Aufgabe, einen Traditionsverein wie Germania Erftstadt-Lechenich übernehmen zu dürfen. Wir haben in den Gesprächen mit dem Verein schnell gemerkt, dass hier viel Leidenschaft, Engagement und Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Genau so eine Herausforderung reizt uns. Jetzt wollen wir gemeinsam mit Mannschaft und Umfeld etwas aufbauen und eine neue Energie in den Verein bringen“, erklärt Co-Trainer Philipp Meyer.

Umbruch für die neue Identität Durchgereicht in das Kreisoberhaus – das bedeutet für die Germania zwangsläufig, dass im Verein kein Stein auf dem anderen bleibt. Meyer sieht in der veränderten Ligazugehörigkeit allerdings die perfekte Gelegenheit, verkrustete Strukturen aufzubrechen. „Natürlich bringt die neue sportliche Situation Veränderungen mit sich. Wir sehen das aber nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance für einen echten Neustart. Es wird einen spürbaren Umbruch geben – sowohl im Kader als auch in der Art, wie wir auftreten wollen. Gleichzeitig ist uns wichtig, eine neue Identität zu entwickeln und hungrige Spieler einzubauen, die den Weg mitgehen möchten. Ziel ist es, schnell eine Mannschaft zu formen, die Zusammenhalt, Einsatz und klare Spielidee verkörpert“, so der 35-Jährige weiter.

Ein ganzer Block aus Horrem und Torjäger aus Erp Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Germania auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen. Die wohl auffälligste Veränderung betrifft eine regelrechte Abordnung vom Horremer SV (Kreisliga A Rhein-Erft): Mit Alexander Kochs und Moritz Siegmeyer für die Defensive sowie Niklas Sümmer für den Angriff wechselt ein Trio nach Erftstadt. Zudem bringt der Horrem-Block mit Betreuer Sascha Mäder und Torwart-Trainer Murat Oruc auch direkt Verstärkung für das Funktionsteam mit. Meyer hebt die Bedeutung dieser Personalien hervor: „Wir sind mit den bisherigen Transfers sehr zufrieden. Besonders wichtig war uns, Spieler zu holen, die nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Charakter und Führungsstärke mitbringen. Mit den Neuzugängen haben wir eine spannende Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten gewonnen. Besonders freut uns, dass wir einen ganzen Block erfahrener Spieler vom Horremer SV dazugewinnen konnten, die sofort Verantwortung übernehmen können. Man spürt bei allen Neuen den großen Hunger auf die Aufgabe – genau diese Mentalität brauchen wir, um gemeinsam etwas aufzubauen.“

– Foto: KI