Germania Erftstadt-Lechenich hat zweite Mannschaft zurückgezogen

– Foto: Rocco Bartsch

In der Kreisliga B1 gibt es den nächsten Rückzug. Die Verantwortlichen des SC Germania Erftstadt-Lechenich haben reagiert und neun Spieltage vor dem Saisonende ihre Zweitvertretung vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die Germania-Reserve steht damit als zweiter Absteiger neben Rhenania Bessenich II fest. Dieser vorzeitige Rückzug hat natürlich Auswirkungen auf das Gesamtklassement. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf.

Die II. Mannschaft des SC Germania Erftstadt-Lechenich gibt es nicht mehr. Zumindest bis zum Saisonende ist dies nun Fakt. Neun Spieltage vor dem Saisonende zog der Verein die Reißleine und nahm die Mannschaft aus dem Spielbetrieb heraus. Alle bisher ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen. Die erzielten Punkte gestrichen. Es waren immerhin 15 an der Zahl. Bis zum Zeitpunkt des Rückzugs stand die Mannschaft auf einem Nichtabstiegsplatz.

Allerdings war der Spielstart in 2026 nicht von Erfolg geprägt. Zum ersten Spiel bei Inter Euskirchen trat man bereits nicht an. Gegen Roitzheim folgte eine 0:3 Niederlage, bevor der vorläufige Tiefpunkt, das 0:12 beim sportlich Tabellenletzten TB-SV Füssenich-Geich, erreicht wurde. Nun folgte das endgültige Aus. Ob es einen Neustart in der C-Liga gibt ist unklar, zumal es bei der ersten Mannschaft nicht besser aussieht, steht man doch in der Bezirksliga auf dem letzten Tabellenplatz.