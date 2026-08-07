Germania empfängt zum Auftakt Regionalliga-Absteiger Lohne

– Foto: Lennart Blömer

Nach dem erfolgreichen Start im Niedersachsenpokal beginnt für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder am Sonntag die neue Oberliga-Saison. Zum Auftakt kommt mit dem TuS Blau-Weiß Lohne ein Absteiger aus der Regionalliga Nord an die Ammerke. Für beide Mannschaften ist die Begegnung eine erste Standortbestimmung.

Für die Germania ist die Partie zugleich der erste Auftritt nach dem Achtelfinale des Niedersachsenpokals. Dort setzte sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 3:0 beim SV Reislingen-Neuhaus durch. Lohne hatte bereits am Tag zuvor beim TSV Bardowick einen überzeugenden 4:0-Erfolg gefeiert und sich zuvor gegen Verden im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Nach Wochen der Vorbereitung wird es für die Germania nun erstmals in der Liga ernst. Am ersten Spieltag der Oberliga Niedersachsen empfängt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder den TuS Blau-Weiß Lohne.

Lohne kommt mit zwei Pflichtspielen im Rücken

Der Gegner aus dem Oldenburger Münsterland hat damit bereits zwei Pflichtspiele absolviert und ist noch ungeschlagen. Sportlich verantwortlich ist Luca Scheibel, der die Aufgabe an der Ammerke als besonderen Prüfstein einordnet. „Ich erwarte vom ersten Ligaspiel erstmal mit Germania Egestorf einen sehr, sehr guten Gegner“, sagt Scheibel.

Die Germania habe in der vergangenen Saison im oberen Bereich der Oberliga mitgespielt und sei deshalb ein „riesen Gradmesser“, um den eigenen Leistungsstand einzuordnen. Lohne wolle zunächst defensiv kompakt auftreten, eigene Akzente setzen und zugleich die vielen jungen Spieler in die Mannschaft integrieren.

Die Zielsetzung des Absteigers ist entsprechend langfristig angelegt. „Wir gehen mit dem Ziel herein, uns erstmal zu sammeln in der ganzen Saison und als Mannschaft zusammenzuwachsen, unsere vielen jungen Spieler zu integrieren, denen möglichst viel Spielzeit zu geben“, erklärt Scheibel. Wohin dieser Weg tabellarisch führt, soll sich im Saisonverlauf zeigen.

Germania will den Heimvorteil nutzen

Sportlicher Leiter der Germania, Sascha Derr, erwartet unmittelbar zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe. Lohne habe bereits zwei Pflichtspiele bestritten und sei entsprechend „gut eingespielt und selbstbewusst“. Zudem rechnet Derr mit einem Gegner, der selbst die Initiative übernehmen und aktiv Fußball spielen wolle.

Für die Germania wird es nach seiner Einschätzung vor allem auf die Grundlagen ankommen. „Entscheidend wird sein, die vielen 50:50-Duelle für uns zu entscheiden und die notwendige Leidenschaft auf den Platz zu bringen“, sagt Derr. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt seien, könne die Mannschaft ihre spielerische Qualität zur Geltung bringen.

Besonders auf die Heimspiele richtet Egestorf den Blick. Die Ammerke soll für die Gegner zu einem schwierigen Pflaster werden. „Wir wollen erreichen, dass es für jede Mannschaft über die gesamte Saison hinweg extrem schwer wird, bei uns Punkte mitzunehmen“, erklärt Derr.

Der Verein will von Spiel zu Spiel denken, der Anspruch bleibt dennoch hoch: „Unser Anspruch ist es, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“ Nach dem erfolgreichen Pokalauftakt soll nun auch der Start in der Oberliga gelingen. Eine erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag gegen den Regionalliga-Absteiger aus Lohne.