Germania Eicherscheid: "Noch Luft nach oben" zum Rückrundenstart

Germania Eicherscheid geht als Tabellenvierter mit 29 Punkten in die Rückrunde der Bezirksliga-Saison 2024/25. Trotz einer durchwachsenen Wintervorbereitung zeigt sich Trainer Sandro Bergs kämpferisch. Im Interview spricht er über die Herausforderungen der Vorbereitung, die Formkurve seines Teams und seine Erwartungen für den weiteren Saisonverlauf.

Besonders die Bedingungen in der Eifel erschweren regelmäßig die Trainingsplanung. "Grundsätzlich ist die Wintervorbereitung für uns oben in der Eifel immer eine Herausforderung. Wir mussten in Summe nur zwei Einheiten ausfallen lassen, allerdings immer wieder auf Soccerhalle oder auswärtige Plätze ausweichen."

Noch nicht bei 100 Prozent