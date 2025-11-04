Germania Egestorf verliert Tabellenführung

Die Partie begann verheißungsvoll: Nach zehn Minuten brachte Nick Bode die Gäste nach einem gut vorgetragenen Angriff über den rechten Flügel in Führung. Delmenhorst antwortete jedoch umgehend: Drei Minuten später glich Tobias Fagerström per Kopf aus.

Platzverweis für Atlas – und trotzdem kein Vorteil

In der 26. Minute schien sich das Spiel zugunsten der Gäste zu drehen: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß war Hannes Milan frei durch, wurde jedoch von Atlas-Keeper Damian Schobert regelwidrig gestoppt. Schiedsrichter Julian Meckfessel zeigte die Rote Karte – eine unstrittige Entscheidung. Trotz personeller Überzahl gelang es Egestorf nicht, bis zur Pause erneut in Führung zu gehen, obwohl man das Spielgeschehen dominierte.

Auch im zweiten Durchgang blieb Germania feldüberlegen, doch klare Torchancen blieben aus. Ein Treffer durch Emmanuel Ugoala wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt – eine Entscheidung, die für Diskussionen sorgte. Im Gegenzug nutzte Delmenhorst einen ihrer wenigen Konter: Erneut war es Fagerström, der in der 66. Minute das 2:1 erzielte.

Temin entscheidet spät – Becker trifft zu spät

In der Nachspielzeit erhöhte Ibrahim Temin mit einem sehenswerten Dribbling auf 3:1 (90.+1). Der Anschlusstreffer von Adrian Becker in der 94. Minute kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

„Wie wir hier gespielt haben, war wirklich super. Aber du musst auch erwachsen sein und so ein Resultat über die Zeit bringen“, äußerte sich Trainer Boris Besovic nach dem Spiel selbstkritisch. Germania rutscht mit 25 Punkten auf Rang zwei der Tabelle ab – hinter dem VfV Hildesheim (27), der parallel mit 4:0 bei Lupo Martini gewann. Delmenhorst folgt mit 24 Zählern auf Rang drei.

Ausblick: Nächstes Heimspiel gegen Bersenbrück

Am kommenden Sonntag, 9. November (14:00 Uhr), empfängt Germania den TuS Bersenbrück im Stadion an der Ammerke. Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge soll dort der nächste Heimsieg folgen – und die Tabellenführung möglichst schnell zurückerobert werden.