Germania Egestorf übernimmt die Tabellenführung

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat sich am achten Spieltag der Oberliga Niedersachsen mit einem souveränen 2:0 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig II an die Tabellenspitze gesetzt. Vor 101 Zuschauern im Stadion an der Ammerke profitierte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic von einer frühen Roten Karte gegen die Gäste und entschied die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten.

In der 31. Minute verhinderte Braunschweigs Ömer Sever mit einem Handspiel auf der Linie die Führung der Gastgeber – Schiedsrichter Jan Kruse entschied folgerichtig auf Handelfmeter und zeigte dem Abwehrspieler die Rote Karte. Jonas Lübke verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Innenverteidiger Martin Ofori nach einer Standardsituation auf 2:0 (34.).

Mit einem Mann mehr kontrollierte Germania über weite Strecken das Spielgeschehen. Eintracht Braunschweig II zeigte sich offensiv nur selten gefährlich. Die Egestorfer Defensive um Ofori, Thaqi und Torhüter Jean-Luca Hacke agierte stabil und ließ kaum Chancen zu. In der Offensive verwaltete die Besovic-Elf den Vorsprung geschickt, ohne in der zweiten Halbzeit große Risiken einzugehen.

Mit dem sechsten Saisonsieg aus acht Partien ist der 1. FC Germania Egestorf-Langreder nun alleiniger Tabellenführer. Die Mannschaft steht bei 19 Punkten und stellt nach dem deutlichen Heimerfolg die Weichen weiter auf Kurs Spitzengruppe. Nächster Gegner ist Aufsteiger TSV Wetschen.

1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eintracht Braunschweig II 2:0

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek, Erblin Thaqi, Martin Ofori (79. Eiliko Möller), Jonas Lübke (73. Daniel Zürn), Til Anger, Pino Ballerstedt, Nick Bode, Hannes Milan (68. Adrian Becker), Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho", Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Eintracht Braunschweig II: Emil Strauch, Raffael Ziegele, Jarno Engler (70. Andrej Schlothauer), Enrique van der Lubbe, Ömer Sever, Mohamed Dräger, Leonard Laatsch (47. Andrej Schlothauer), Mason Grumbach (80. Gunnar Niemann), Jona Renner (47. Marvin Awuah), Hugo Luis Afonso, Amer Buljubasic (36. Jakob Benstead) - Trainer: Fabian Adelmann

Schiedsrichter: Jan Kruse - Zuschauer: 101

Tore: 1:0 Jonas Lübke (32. Handelfmeter), 2:0 Martin Ofori (34.)

Rot: Ömer Sever (31./Eintracht Braunschweig II/Verhindert mit einem Handspiel das 1:0 auf der Linie)