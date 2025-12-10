Germania Egestorf leiht Offensivtalent Ruwen Albrecht aus

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat sich kurz vor dem Rückrundenstart in der Oberliga Niedersachsen noch einmal offensiv verstärkt. Ruwen Albrecht kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Regionalligisten Hannover 96 II und soll die Offensivabteilung der Egestorfer beleben.

Albrecht gilt als technisch versierter, torgefährlicher Angreifer und durchlief in seiner Jugend mehrere höherklassige Stationen. In der U19-Regionalliga Nord stellte er seine Qualitäten im Abschluss mehrfach unter Beweis. Nun soll der 19-Jährige an der Ammerke den nächsten Schritt machen.

Cheftrainer Boris Besovic kennt den Spieler bereits aus gemeinsamen Zeiten im Jugendbereich. Die sportliche Leitung sieht in Albrecht eine wertvolle Ergänzung für die Rückrunde, in der Germania weiter um die Spitzenplätze der Oberliga mitspielen will.