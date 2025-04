Germania Egestorf-Langreder verpasst Punktgewinn gegen Schöningen

Die Egestorfer begannen mutig und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen an der heimischen Ammerke. Doch wie so oft in dieser Saison fehlte es der Besovic-Elf an Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die Gäste aus Schöningen zeigten sich in dieser Hinsicht deutlich effizienter: Ousman Touray nutzte bereits in der neunten Minute die erste Chance zur frühen Führung.