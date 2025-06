Germania Egestorf-Langreder verlängert mit Trainer Besovic

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder geht mit Boris Besovic als Cheftrainer in die neue Spielzeit der Oberliga Niedersachsen. Der 46-Jährige, der die Mannschaft im Frühjahr übernahm und in zwölf Partien 17 Punkte holte, verlängerte seinen Vertrag nach dem erfolgreich gestalteten Kampf um den Klassenerhalt.

In der kommenden Spielzeit umfasst die Oberliga Niedersachsen nur noch 16 Teams. Durch den Regionalliga-Aufstieg des HSC Hannover und der FSV Schöningen sowie die vier Absteiger – SSV Vorsfelde, MTV Eintracht Celle, SV Arminia Hannover und VfL Oldenburg – ist das Teilnehmerfeld geschrumpft. Neu dabei sind die Landesliga-Aufsteiger Holthausen/Biene, Hansa Lüneburg, MTV Wolfenbüttel und TSV Wetschen. Da keine Mannschaft aus der Regionalliga Nord in die Oberliga zurückkehrt, bleibt es bei dieser Konstellation.

Auch personell hat Germania Egestorf-Langreder bereits erste Weichen gestellt. Mit Daniel Zürn wechselt ein vielversprechendes Talent an die Ammerke. Der 19-jährige Mittelfeldallrounder war zuletzt Kapitän der U19 des Halleschen FC in der DFB-Nachwuchsliga. „Daniel ist ein talentierter, gut ausgebildeter Spieler, der gut in unser Mannschaftsgefüge passt. Wir erwarten einiges von ihm“, sagt Sportdirektor Paul Nieber. Zürn selbst sieht seinen neuen Club als ideale Plattform: „Germania ist eine tolle Adresse für Nachwuchsspieler, die sich auf hohem Niveau weiterentwickeln wollen.“

Verlassen werden den Club hingegen Jos Homeier (1. FC Wunstorf), Fyn Ebeling und Aytugcan Kaya. Mit Homeier verliert Germania nicht nur einen Leistungsträger, sondern auch den erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Saison. Ein weiterer bedeutender Verlust steht mit dem Karriereende von Marvin Stieler bevor. Der 33-Jährige war seit 2013 eine prägende Figur im zentralen Mittelfeld und galt als unumstrittener Führungsspieler.

Die Personalplanung beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder ist damit noch nicht abgeschlossen – die Sommerpause wird zur Phase des Umbruchs und der Neuausrichtung. Klar ist: Mit Boris Besovic an der Seitenlinie und ersten gezielten Verstärkungen will der Club auch in der kommenden Spielzeit wieder eine stabile Rolle in der Oberliga spielen.