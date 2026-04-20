Germania Egestorf-Langreder setzt auf Kontinuität

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei auf Kontinuität. Mit Hannes Milan, Lasse Denker und Daniel Zürn haben gleich drei Offensivspieler ihre Verträge verlängert. Der Verein bindet damit wichtige Leistungsträger frühzeitig und unterstreicht den eingeschlagenen Weg mit einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft.
Hannes Milan hat sich seit seinem Wechsel aus der U23 zu einem wichtigen Bestandteil des Offensivspiels entwickelt. Der Angreifer überzeugt durch Dynamik, Abschlussstärke und eine hohe Einsatzbereitschaft. Immer wieder sorgt er im letzten Drittel für Gefahr und bringt sich zugleich mannschaftsdienlich in das Spiel ein. Auch in der laufenden Saison unterstreicht er seinen Wert mit Toren, Vorlagen und konstanten Leistungen.
„Ich freue mich riesig über das Vertrauen und die Möglichkeit, ein weiteres Jahr für Egestorf spielen zu dürfen“, sagte Milan. Nach Gesprächen mit der sportlichen Leitung sei für ihn schnell klar gewesen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit weiter für Germania spielen zu wollen. „Die Mannschaft und der Verein sind für mich längst mehr als nur eine Station.“
Auch Lasse Denker bleibt dem Verein erhalten. Nach einer Verletzung arbeitete sich der Offensivspieler schnell wieder in die Startelf zurück und trug mit wichtigen Treffern zum Erfolg der Mannschaft bei. Neben seiner Rolle auf dem Platz gilt Denker auch innerhalb der Mannschaft als prägende Figur.
„Ich befinde mich in einem Umfeld, in dem ich ambitionierten Fußball mit guten Freunden perfekt verbinden kann“, erklärte Denker. Das Vereinsmotto „Kleine Dörfer, große Ziele“ stehe für den gemeinsamen Anspruch und den Ehrgeiz der Mannschaft. Daran wolle er auch künftig anknüpfen und innerhalb des Teams Verantwortung übernehmen.
Auch im zentralen Mittelfeld setzt Germania auf Kontinuität: Daniel Zürn hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Der kreative Mittelfeldspieler bringt Spielintelligenz, Torgefahr und Struktur in das Offensivspiel der Mannschaft. Ausgebildet bei Hannover 96 und dem Halleschen FC entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe im Team.
Trotz seines jungen Alters übernimmt Zürn bereits Verantwortung und gehörte in dieser Saison zum Mannschaftsrat. Seine Vielseitigkeit und seine Abschlussstärke machen ihn zu einem wichtigen Faktor im Spiel der Niedersachsen.
„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das damit verbundene Vertrauen des Trainerteams“, sagte Zürn. Er wolle weiterhin alles dafür tun, gemeinsam mit der Mannschaft die gesteckten Ziele zu erreichen.
Sportdirektor Sascha Derr sieht in den Vertragsverlängerungen ein wichtiges Signal für die Zukunft. „Hannes und Lasse liefern konstant starke Leistungen, bringen Erfahrung mit und verfügen über einen hervorragenden Charakter. Auch Daniel passt perfekt zu unserer Philosophie und der Art, wie wir Fußball spielen wollen.“ Besonders Zürns Vielseitigkeit und sein Abschluss gehörten „sicherlich zu den besten der Liga“.
Mit den drei Personalentscheidungen setzt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder bewusst auf Identifikation und Entwicklung innerhalb des Vereins. Milan, Denker und Zürn sollen auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen – sportlich wie auch innerhalb der Mannschaft.