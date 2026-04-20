Germania Egestorf-Langreder setzt auf Kontinuität Milan, Denker und Zürn verlängern – Offensivkräfte bleiben dem Oberligisten erhalten von red · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei auf Kontinuität. Mit Hannes Milan, Lasse Denker und Daniel Zürn haben gleich drei Offensivspieler ihre Verträge verlängert. Der Verein bindet damit wichtige Leistungsträger frühzeitig und unterstreicht den eingeschlagenen Weg mit einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft.

Milan und Denker bleiben zentrale Offensivkräfte Hannes Milan hat sich seit seinem Wechsel aus der U23 zu einem wichtigen Bestandteil des Offensivspiels entwickelt. Der Angreifer überzeugt durch Dynamik, Abschlussstärke und eine hohe Einsatzbereitschaft. Immer wieder sorgt er im letzten Drittel für Gefahr und bringt sich zugleich mannschaftsdienlich in das Spiel ein. Auch in der laufenden Saison unterstreicht er seinen Wert mit Toren, Vorlagen und konstanten Leistungen. „Ich freue mich riesig über das Vertrauen und die Möglichkeit, ein weiteres Jahr für Egestorf spielen zu dürfen“, sagte Milan. Nach Gesprächen mit der sportlichen Leitung sei für ihn schnell klar gewesen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit weiter für Germania spielen zu wollen. „Die Mannschaft und der Verein sind für mich längst mehr als nur eine Station.“

Auch Lasse Denker bleibt dem Verein erhalten. Nach einer Verletzung arbeitete sich der Offensivspieler schnell wieder in die Startelf zurück und trug mit wichtigen Treffern zum Erfolg der Mannschaft bei. Neben seiner Rolle auf dem Platz gilt Denker auch innerhalb der Mannschaft als prägende Figur. „Ich befinde mich in einem Umfeld, in dem ich ambitionierten Fußball mit guten Freunden perfekt verbinden kann“, erklärte Denker. Das Vereinsmotto „Kleine Dörfer, große Ziele“ stehe für den gemeinsamen Anspruch und den Ehrgeiz der Mannschaft. Daran wolle er auch künftig anknüpfen und innerhalb des Teams Verantwortung übernehmen.