Germania bindet sein Herzstück für ein weiteres Jahr Til Anger verlängert von red · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: deisterpics/Stefan Zwing

Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder kann eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison vermelden: Til Anger bleibt dem Verein erhalten und wird auch über die laufende Spielzeit hinaus das Germania-Trikot tragen. Für den Klub ist die Verlängerung eines Spielers, der sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe entwickelt hat, ein wichtiges Signal.

Anger stammt aus der Region, durchlief seinen sportlichen Weg im Umfeld des Vereins und spielte sich Schritt für Schritt zum Stammspieler. Woche für Woche überzeugte der Mittelfeldakteur mit Einsatzwillen, Zweikampfstärke und großem Teamgeist. Dass er seinen Weg weiter gemeinsam mit Germania gehen möchte, wird intern als klares Zeichen für die Zukunft gewertet. „Zu einem absoluten Herzstück geworden“ Besonders deutlich wird die Wertschätzung in den Worten von Sascha Derr, dem sportlichen Leiter. „Wir freuen uns extrem über die Verlängerung von Til Anger“, sagt Derr und hebt die Bedeutung des Mittelfeldspielers hervor: „Er ist weit mehr als nur ein Führungsspieler – Til ist ein echter Kapitän und verkörpert als Sechser genau die Attribute, die wir bei Germania brauchen: Aggressivität gegen den Ball, hohe Laufbereitschaft und große Spielintelligenz.“