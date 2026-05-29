Germania bindet nächstes Eigengewächs: Möller verlängert

– Foto: Stefan Zwing

Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder setzt weiterhin auf junge Spieler aus den eigenen Reihen. Mit Eiliko Möller hat nun das nächste Eigengewächs seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten.

Möller war vor Beginn der laufenden Spielzeit aus der eigenen U19 in den Oberliga-Kader aufgerückt. Dort benötigte der Angreifer nur wenig Zeit, um die Verantwortlichen von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Mit seinem Tempo, seinem Torabschluss und seiner Unbekümmertheit im Eins-gegen-Eins empfahl sich der Nachwuchsspieler für Einsätze in der ersten Mannschaft.

Bereits 13 Oberliga-Einsätze

In seiner Premierensaison im Herrenbereich kam Möller bereits auf 13 Einsätze in der Oberliga und sammelte damit wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau. Die Verantwortlichen sehen in dem Offensivspieler weiteres Potenzial und wollen seinen Weg bei Germania langfristig begleiten.