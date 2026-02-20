Germania Bietigheim will oben ran, Spvgg Besigheim beim Kellerkind

– Foto: Joachim Koschler

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr ist der Winter längst abgeschüttelt – es ist bereits der dritte Spieltag nach der Winterpause, und die Tabelle lässt niemanden atmen. TSV Münchingen (Aufsteiger) führt mit 45 Punkten (56:25 Tore), dahinter lauert SV Germania Bietigheim mit 41 Punkten aus nur 17 Spielen (49:15). Im Rennen um die oberen Plätze folgen TV Aldingen (33) und Besigheim (31), während unten der Druck brutal ist: vier Absteiger, dazu ein Abstiegsrelegationsplatz – und TV Pflugfelden ist mit 3 Punkten und 17:107 Toren bereits tief im Sturm der Realität. Dieser Spieltag ist deshalb kein normales Programm, sondern ein weiterer Härtetest in einer Liga, die Tore liebt und Fehler sofort bestraft.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr TSV Heimsheim Heimsheim TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 14:30 PUSH



TSV Heimsheim (Aufsteiger) steht als Sechster bei 30 Punkten aus 18 Spielen (52:32 Tore) – eine Bilanz, die nach Mut und Risiko klingt. TSV Phönix Lomersheim ist 14. mit 21 Punkten aus 19 Spielen (39:53 Tore) und damit in jener Zone, in der jedes Spiel nach unten ziehen kann. Das Hinspiel am 07.09.25 war eine Machtdemonstration: Phönix Lomersheim – Heimsheim 1:7. Genau dieses Ergebnis hängt nun wie ein schwerer Schatten über dem Rückspiel. Heimsheim weiß, dass es diesen Gegner schon einmal regelrecht überrollt hat – und will das bestätigen, um oben dran zu bleiben. Phönix wiederum startet mit dem brennenden Bedürfnis, die eigene Defensive nicht wieder auseinanderfallen zu lassen, weil ein weiteres Debakel in der Tabelle und im Kopf doppelt wehtut.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II TSV Merklingen Merklingen 14:30 PUSH



Ein Duell zweier Teams, die in dieser Liga selten leise spielen. FV Löchgau II (Aufsteiger) ist Neunter mit 26 Punkten aus 18 Spielen (34:38 Tore). TSV Merklingen steht als Siebter bei 29 Punkten aus 19 Spielen (41:38 Tore) – knapp davor, aber ohne Ruhepolster. Das Hinspiel am 07.09.25 endete spektakulär: Merklingen – Löchgau II 3:4. Löchgau II hat also bewiesen, dass es in Merklingen gewinnen kann, auch wenn es eng wird. Merklingen trägt die offene Rechnung, weil man zu Hause trotz drei eigener Tore verlor. Hier geht es um den kleinen, aber entscheidenden Schritt: Wer gewinnt, bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen, wer verliert, schaut schnell wieder nach unten.

Wenn in dieser Liga ein Team auffällt, dann ist es SV Salamander Kornwestheim – wegen der Zahlen, die fast unwirklich wirken: 66:25 Tore in 18 Spielen, Platz 8 mit 28 Punkten. Kornwestheim schießt Tore wie andere Teams Ecken. TSV Schwieberdingen ist 13. mit 21 Punkten aus 18 Spielen (44:44 Tore) – exakt ausgeglichen im Torverhältnis, aber nicht in der Gefühlslage. Das Hinspiel am 23.10.25 war ein Erdbeben: Schwieberdingen – Kornwestheim 0:7. Schwieberdingen weiß also, wie gnadenlos Kornwestheim werden kann. Kornwestheim wiederum trägt den Anspruch, dieses Torfeuer auch im Rückspiel zu entfachen, um im Tabellenmittelfeld weiter nach oben zu drücken. Für Schwieberdingen wird es zur Frage, ob man diesmal wenigstens Stabilität findet – weil ein weiteres Abrutschen in so einem Spiel mehr hinterlässt als Gegentore.

---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TV Aldingen TV Aldingen 14:30 PUSH



Hier prallt oben auf ganz unten – und doch ist es emotional nicht weniger brutal. TV Pflugfelden (Absteiger) ist Letzter mit 3 Punkten aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 17:107. Das sind Zahlen, die wie ein Dauersturm wirken. TV Aldingen steht als Dritter bei 33 Punkten aus 19 Spielen (47:40 Tore) – in Reichweite der Top zwei, aber ohne Spielraum für Nachlässigkeit. Das Hinspiel am 07.09.25 war ein Torfest: Aldingen – Pflugfelden 8:2. Für Aldingen ist die Aufgabe klar: gewinnen, dranbleiben, keine Geschenke. Für Pflugfelden bleibt nur der Kampf um Würde, um Widerstand, um jeden Moment, in dem man nicht wieder wegbricht. In einer Liga mit vier Absteigern zählt selbst ein kleines Zeichen.

---



NK Croatia Bietigheim (Absteiger) steht als 16. bei 16 Punkten aus 19 Spielen (25:49 Tore) – gefährlich nah an der Zone, in der die Saison kippt. Spvgg Besigheim ist Vierter mit 31 Punkten aus 18 Spielen (41:26 Tore) und damit mitten im oberen Feld. Das Hinspiel am 07.09.25 war eindeutig: Besigheim – NK Croatia 4:1. Für Croatia Bietigheim geht es darum, diese Klarheit zu brechen und sich vor allem defensiv zu stabilisieren. Besigheim wiederum will beweisen, dass man nicht nur gegen unten gewinnt, sondern die Rolle auch auswärts trägt – weil oben jeder Punkt schwer wiegt.

---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr SV Pattonville Pattonville SV Germania Bietigheim SV Germania 14:30 PUSH



Ein Spiel, das nach Topteam gegen Außenseiter klingt – aber mit Hinrunden-Wunde, die nicht verheilt ist. SV Pattonville ist 11. mit 25 Punkten aus 19 Spielen (43:54 Tore), wacklig in der Defensive, gefährlich nach vorn. SV Germania Bietigheim ist Zweiter mit 41 Punkten aus 17 Spielen (49:15 Tore) – und damit der erste große Verfolger von Münchingen, mit zwei Spielen weniger. Das Hinspiel am 07.09.25 war ein Statement: Germania – Pattonville 6:1. Für Pattonville ist das der Anlass, diesmal alles daran zu setzen, nicht wieder früh unterzugehen. Für Germania ist es die Pflicht, den Druck auf Platz eins hochzuhalten – und die Chance, mit einem weiteren Sieg die eigene Jagd zu untermauern.

---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr FC Marbach FC Marbach TSV Münchingen Münchingen 14:30 PUSH



Der Tabellenführer kommt – und die Erinnerung ist brutal klar. TSV Münchingen (Aufsteiger) führt mit 45 Punkten (19 Spiele, 56:25 Tore) und will die Spitze behaupten. FC Marbach steht als 10. bei 26 Punkten aus 19 Spielen (32:45 Tore) – ein Team, das im Mittelfeld hängt, aber defensiv angreifbar ist. Das Hinspiel am 07.09.25 war eine Demontage: Münchingen – Marbach 8:0. Für Münchingen ist das die Messlatte: wieder Dominanz, wieder Kontrolle, wieder ein Schritt Richtung Meisterschaftsrennen. Für Marbach ist es der schwerste aller Startpunkte: Man kennt das Ausmaß der Gefahr – und muss trotzdem Wege finden, nicht erneut in einem Ergebnis zu verschwinden.

---

Das Spiel ist abgesagt. Diese Informationen teilt der TASV Hessigheim mit: "Das Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II wurde aufgrund der Unbespielbarkeit unserer Rasenplätze abgesagt. Ein Nachholtermin wird zeitnah nachgereicht."