Germania Bietigheim will die Spitze, Abstiegsangst in Franken

Am morgigen Donnerstag, 26.02.2026, richten sich die Scheinwerfer auf zwei Nachholspiele – eines in der Bezirksliga Enz/Murr, eines in der Bezirksliga Franken. Beide Partien tragen diese typische Nachholspiel-Schärfe in sich: Für die einen ist es die Chance, oben Boden gutzumachen, für die anderen der Versuch, sich aus dem Keller zu reißen. In Enz/Murr geht es um die Verfolgerrolle hinter TSV Münchingen (45 Punkte), in Franken um einen Abend, der für das Schlusslicht existenziell wirkt.

Bezirksliga Enz/Murr

Hier steckt Aufstiegsdruck in jeder Zahl. SV Germania Bietigheim ist Zweiter mit 42 Punkten aus 18 Spielen (50:16 Tore) – und hat damit im Vergleich zur Spitze noch Spiele in der Hinterhand. TSV Münchingen führt zwar mit 45 Punkten (20 Spiele), aber genau deshalb fühlt sich dieses Nachholspiel für Germania wie eine Einladung an: Mit einem Sieg wäre der Abstand zur Spitze plötzlich nur noch ein Hauch – und Germania hätte weiterhin weniger Spiele absolviert als der Tabellenführer.

Der Gegner ist allerdings keiner, der sich klein macht. TSV Heimsheim (Aufsteiger) steht auf Rang 6 mit 31 Punkten aus 19 Spielen (53:33 Tore) – eine Mannschaft mit viel Offensivkraft, aber auch mit Gegentoren, die zeigen, wie offen Spiele bei ihr werden können. Heimsheim hängt punktgleich mit Kornwestheim und Bissingen II im engen Verfolgerfeld – und genau dort kann ein Auswärtsergebnis bei Germania wie ein Befreiungsschlag wirken. So wird dieses Nachholspiel zum Clash zweier Gefühle: Germania mit dem Blick nach ganz oben, Heimsheim mit dem Wunsch, das obere Feld nicht aus den Augen zu verlieren. Und über allem steht die Ligastruktur: ein Aufsteiger, ein Aufstiegsrelegationsplatz, unten vier Absteiger plus Relegation – in so einer Liga wird jeder Punkt zu einem kleinen Stück Zukunft.

--- Bezirksliga Franken