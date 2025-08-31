Germania Bietigheim weiter makellos – AKV BG Ludwigsburg in Torlaune

– Foto: M. Bates

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr hatte alles: umkämpfte Partien, klare Siege und packende Momente. Germania Bietigheim festigte seine Spitzenposition, während der AKV B.G. Ludwigsburg mit einem Torfestival in Pflugfelden für Aufsehen sorgte.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Die Gäste aus Kornwestheim traten beim Aufsteiger von Beginn an dominant auf. Georgios Kotsinas stellte in der 11. Minute die Weichen auf Sieg. Danach erhöhte Marco Schwalb mit einem Doppelpack in der 22. und 44. Minute den Druck auf die junge Löchgauer Mannschaft. Auch nach der Pause blieb Kornwestheim spielbestimmend: Marco Reichert traf in der 53. Minute zum 0:4. Erst in der Schlussphase gelang Fabijan Spaqi in der 86. Minute der Ehrentreffer für Löchgau. ---

In einer intensiven Begegnung zwischen zwei Teams auf Augenhöhe bewies Merklingen die größere Effektivität. Nach einer umkämpften ersten Hälfte brach Fabian Heim in der 67. Minute den Bann und brachte die Hausherren in Führung. Nur neun Minuten später sorgte Dzanan Mehicevic in der 76. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Lomersheim wehrte sich zwar bis zum Schluss, fand aber keine Mittel mehr, die kompakte Defensive der Gastgeber in Gefahr zu bringen. ---

Heimsheim erwischte einen Traumstart vor heimischem Publikum: Schon in der 3. Minute verwandelte Lucca Grau einen Elfmeter zur frühen Führung, ehe Tim Widmaier in der 7. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen: Jean Louis Bikoi verkürzte in der 18. Minute auf 2:1. Oliver Münzer stellte in der 31. Minute den alten Abstand wieder her. In einer dramatischen Schlussphase traf Tim Reich in der 89. Minute per Foulelfmeter zum 3:2, doch der Ausgleich wollte den Gästen nicht mehr gelingen. ---

Ein Duell, das von Taktik und Zweikämpfen geprägt war, endete ohne Sieger. Beide Teams schenkten sich nichts, lieferten sich ein intensives Ringen im Mittelfeld, ohne jedoch zwingende Torchancen zu erspielen. Münchingen verpasste damit den dritten Sieg in Serie, bleibt aber ungeschlagen. Hessigheim hingegen belohnt sich für eine kämpferische Leistung mit dem ersten Punkt der Saison. ---

Germania Bietigheim zeigte vor 350 Zuschauern, warum sie derzeit die Liga dominieren. Schon in der 3. Minute erzielte Livio Falco die frühe Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. Marbach hielt lange gut dagegen, versuchte mit kompaktem Spiel die Räume eng zu machen, doch in der 72. Minute traf Riccardo Garofano zum entscheidenden 2:0. Mit diesem dritten Sieg im dritten Spiel bleibt Germania Bietigheim ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. ---

Besigheim legte in Pattonville einen Blitzstart hin: Bereits in der 2. Minute erzielte Julian Harnoss die Führung. In einer umkämpften Partie hielten die Gastgeber dagegen, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Ilias Koulaxidis auf 0:2. Nach der Pause kam Pattonville stärker auf und wurde belohnt: Daniel Gelt verkürzte in der 73. Minute auf 1:2. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Tom Haertel mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste. ---

Für Croatia Bietigheim setzte es auch im dritten Saisonspiel eine bittere Niederlage. Dominik Hoffmann brachte Aldingen in der 16. Minute in Führung, Robin Lee Pfohl erhöhte in der 36. Minute. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer von Adrian Andric in der 39. Minute kurz Hoffnung auf, doch nur wenige Minuten später stellte erneut Pfohl in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. In der 63. Minute sorgte Hoffmann per Elfmeter für den 1:4-Endstand. Croatia bleibt damit weiter ohne Punkt, während Aldingen sich in der Spitzengruppe festsetzt. ---