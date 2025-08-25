 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Germania Bietigheim und TSV Münchingen bleiben makellos

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bot Tore in Serie, dramatische Wendungen und knappe Entscheidungen. Gleich mehrere Begegnungen endeten mit Unentschieden, andere sorgten für klare Ergebnisse.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
4
4
Abpfiff

Die Partie eröffnete Alex Waldhaus früh für Lomersheim in der 4. Minute. Leandro Franco glich für Löchgau nur zwei Minuten später aus (6.) und legte in der 15. Minute das 2:1 nach. Waldhaus traf erneut in der 17. Minute zum 2:2. Tim Dettinger brachte Lomersheim in der 37. Minute erneut in Führung, ehe Franco in der 50. Minute auf 3:3 stellte. Alex Waldhaus sorgte in der 63. Minute für das 4:3 der Gäste, ehe Ousman Jammeh in der 90. Minute per Foulelfmeter das 4:4 für Löchgau erzielte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
2
3
Abpfiff

Precious Onuoha traf für Pflugfelden in der 39. Minute zum 0:1. Piero Stampete glich kurz nach der Halbzeitpause in der 45.+1 Minute aus. Maximilian Krämer brachte Pflugfelden in der 50. Minute erneut in Führung, bevor Florim Nimoni in der 59. Minute das 2:2 erzielte. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Hattab Yildiz in der 89. Minute.

Gestern, 15:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
5
1
Abpfiff

Can Kaya traf früh in der 4. Minute zur Führung für Ludwigsburg. Ermir Doci erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Shkemb Miftari machte in der 41. Minute das 3:0 perfekt. Marko Turkovic gelang in der 51. Minute der Ehrentreffer für Croatia Bietigheim. Flamur Nurshaba stellte in der 57. Minute den 4:1-Zwischenstand her, bevor Ermir Doci in der 61. Minute auf 5:1 erhöhte.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
3
1
Abpfiff

Jannis Seibold brachte Aldingen in der 50. Minute in Führung, Dominik Hoffmann legte zwei Minuten später das 2:0 nach. Brahim Santino Renz stellte in der 76. Minute auf 3:0, ehe Grigorios Moissiadis in der 83. Minute den 3:1-Endstand erzielte.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
1
1
Abpfiff

Pascal Wolter traf in der 15. Minute zur Führung für Besigheim. Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte, in der 90.+3 Minute, glich Nico Scimenes für Marbach aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
3
1
Abpfiff

Tim Kainz brachte Germania früh in der 4. Minute in Führung, Tim Frodl erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Nico Antoni traf in der 65. Minute zum 2:1-Anschluss, ehe Tim Kainz in der 70. Minute den 3:1-Endstand markierte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
3
2
Abpfiff

Thomas Ivan traf bereits in der 5. Minute für Münchingen, Nikola Prkacin erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Tim Widmaier verkürzte in der 44. Minute für Heimsheim, doch Nikola Prkacin stellte in der 45.+1 Minute den alten Abstand wieder her. Mike Martin traf in der 61. Minute zum 3:2-Endstand.

Gestern, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
2
2

Nabil Mouhssine brachte Bietigheim-Bissingen II in der 20. Minute in Führung. Dzanan Mehicevic glich in der 29. Minute für Merklingen aus. Marcel Javier Dußling traf in der 61. Minute zur erneuten Führung der Gastgeber, ehe Kai Dominik Woischiski in der 74. Minute zum 2:2-Endstand ausglich.

