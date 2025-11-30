Germania Bietigheim souverän, Aufsteiger-Trio verliert den Anschluss

Ein Spieltag der klaren Kanten: Der Spitzenreiter SV Germania Bietigheim zieht dank eines souveränen Auswärtssieges davon, während Münchingen und Heimsheim Federn lassen. Im Tabellenmittelfeld sammeln Marbach, Merklingen und Aldingen wichtige Zähler, Hessigheim feiert ein Schützenfest – und am Tabellenende bleibt Pflugfelden ohne Befreiungsschlag.
Eine enge Partie kippte spät zugunsten des TSV Merklingen: Emmanuel Alonso Garcia traf in der 70. Minute zum 1:0. Besigheim drängte in der Schlussphase vergeblich auf den Ausgleich.
Aldingen setzte die Stiche zum richtigen Zeitpunkt: Fidel Hagos traf zum 0:1 (18.) und 1:2 (61.), dazwischen glich Lino Widmaier aus (19.). In der Schlussphase entschieden Julian Sellner (80.) und Jannis Seibold (90.+3) zum 1:4.
Hessigheim überrollte den Aufsteiger mit einem Torreigen: Danilo Riccetti (12., 20., 45.+1), Fabian Streicher (23.), Filippo Russo (39., 49.), Jannik Egger (63.) und Dennis Yariel Ruff Alcantara (65.) schraubten auf 8:1. Für den AKV trafen Edison Qenaj (32.) und Ermir Doci per Foulelfmeter (84.) zum 8:2-Endstand.
Marbach drehte die Partie nach Rückstand: Auf das 0:1 durch Giuseppe Masso (17.) antworteten Franco Paletta (41.) und Pablo Mailänder (57.) zum 2:1. Schwieberdingen fand danach keine zweite Antwort.
Kornwestheim legte furios los: Ivan Stange (8.) sowie Nico Schürmann (11., 17.) stellten früh auf 0:3. Pattonville verkürzte durch Daniel Gelt (27.) und Grigorios Moissiadis (65.) auf 2:3, mehr war nicht drin.
Die Gäste agierten effizient und kompromisslos: Tim Stiegler (28.), Justin Sylla (46.) und Leandro Franco (52.) trafen zum 0:3. Pflugfelden bleibt weiterhin abgeschlagen.
Der Tabellenführer ließ nichts anbrennen: Riccardo Garofano eröffnete früh (6.), Livio Falco schnürte einen Dreierpack (29., 54., 60.). So stand ein klares 0:4, das die Spitzenposition des SV Germania Bietigheim untermauert.
Die Reserve der 08er ging durch Richard Frimpong in Führung (43.), doch Münchingen drehte das Spiel nach der Pause. Die Treffer fielen zum 1:1 (46.), 1:2 per Foulelfmeter (59.) und 1:3 (79.).
