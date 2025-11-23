 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Germania Bietigheim setzt sich nach wildem 4:3 ab

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Ein turbulenter 15. Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr: Spitzenreiter SV Germania Bietigheim behauptet die Tabellenführung in einem Torfestival, während Heimsheim und Münchingen im Gleichschritt punkten. Im Tabellenkeller verschafft sich NK Croatia Bietigheim Luft, Pflugfelden bleibt trotz engagiertem Auftritt ohne Torerfolg; Besigheim rettet nach klarem Rückstand noch einen Zähler.

Gestern, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV Löchgau II
TSV Münchingen
TSV Münchingen
1
1
Abpfiff

Löchgau II ging durch Leandro Franco (14.) früh in Führung, doch der Aufsteiger antwortete noch vor der Pause durch Behar Hasanaj (41.). Insgesamt teilten beide Teams die Spielanteile – leistungsgerechtes Remis.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander Kornwestheim
FC Marbach
FC Marbach
2
3
Abpfiff

Marbach setzte die Akzente durch Christian Benz (22.), Besnik Rrusta (39.) und den späten Siegtreffer von Burak Yalman (90.). Kornwestheim kam über Lionel Schmidt (34.) und Tobias Oesterwinter (72.) zweimal zurück, blieb am Ende jedoch ohne Punkt.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV Schwieberdingen
TASV Hessigheim
TASV Hessigheim
3
3
Abpfiff

Hessigheim stellte mit Lukas Heusel (27.), Max Keller (30.) und Fabian Streicher (51.) auf 1:3, doch Schwieberdingen kämpfte sich mit Piero Stampete (46.), Francesco Masso (75.) und Giuseppe Masso (90.+3) eindrucksvoll zurück. Ein offener Schlagabtausch mit späten Wendungen.

Gestern, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. Ludwigsburg
TSV Heimsheim
TSV Heimsheim
0
3
Abpfiff

Der TSV Heimsheim agierte abgeklärt: Lino Widmaier (25./81.) und Tim Widmaier (63.) entschieden die Partie mit klarer Effizienz. Ludwigsburg fand offensiv zu selten Lösungen gegen die stabile Gäste-Defensive.

Gestern, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV Aldingen
TSV Merklingen
TSV Merklingen
1
1
Abpfiff

Aldingen legte durch Jakob Vilsmeier (40.) vor, doch Dzanan Mehicevic (90.+3) rettete Merklingen in der Nachspielzeit den Punkt. Beide Seiten verpassten es, ihre Drangphasen in mehr Treffer umzumünzen.

Gestern, 14:30 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg Besigheim
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix Lomersheim
3
3
Abpfiff

Lomersheim schien nach Toren von Alex Waldhaus (7.), Lukas Buck (21.) und Tim Dettinger (32.) auf Kurs, doch Besigheim schlug mit Pascal Wolter (37./Foulelfmeter), Georgios Katsanidis (63.) und Pascal Moses (87.) zurück. Ein mitreißendes Remis, das den Charakter der Gastgeber unterstreicht.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania Bietigheim
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
4
3
Abpfiff

In einem rasanten Derby trafen Livio Falco (5.), Sven Larisch (32.), Leon Macan (42.) und Riccardo Garofano (68.) für den Tabellenführer. Für die Gäste markierten Richard Frimpong (13./29.) und Berin Kardumovic (66.) die Tore – am Ende behielt Germania knapp die Oberhand.

Gestern, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV Pflugfelden
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia Bietigheim
0
2
Abpfiff

Der Auswärtssieg gibt NK Croatia Bietigheim im Abstiegskampf wichtigen Rückenwind. Torschützen nicht bekannt.

