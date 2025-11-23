Germania Bietigheim setzt sich nach wildem 4:3 ab

Ein turbulenter 15. Spieltag in der Bezirksliga Enz/Murr: Spitzenreiter SV Germania Bietigheim behauptet die Tabellenführung in einem Torfestival, während Heimsheim und Münchingen im Gleichschritt punkten. Im Tabellenkeller verschafft sich NK Croatia Bietigheim Luft, Pflugfelden bleibt trotz engagiertem Auftritt ohne Torerfolg; Besigheim rettet nach klarem Rückstand noch einen Zähler.
Löchgau II ging durch Leandro Franco (14.) früh in Führung, doch der Aufsteiger antwortete noch vor der Pause durch Behar Hasanaj (41.). Insgesamt teilten beide Teams die Spielanteile – leistungsgerechtes Remis.
