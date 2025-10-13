Germania Bietigheim setzt sich ab, herbe Pleite für Münchingen
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags
Der 9. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte klare Ergebnisse und einige überraschende Wendungen. Besonders die Spiele der Spitzenteams verdeutlichten die Dominanz der Favoriten, während die Abstiegskandidaten erneut Federn lassen mussten.
FV Löchgau II setzte sich gegen TV Aldingen mit 3:0 durch. Felix Koppe eröffnete das Spiel mit einem Treffer in der 41. Minute, Silas Hilligardt erhöhte nach der Halbzeit auf 2:0 (61.). Den Endstand besiegelte erneut Koppe in der 72. Minute.
SV Salamander Kornwestheim fertigte TSV Münchingen mit 5:0 ab. Danny Schima brachte Kornwestheim früh in Führung (17.), Tom Schneider (61.) erhöhte noch vor der Schlussphase. Lionel Schmidt traf doppelt (76., 77.) und Sandro Freitas setzte den Schlusspunkt in der 83. Minute.
TSV Schwieberdingen unterlag SV Germania Bietigheim mit 0:2. Jan Sonntag erzielte beide Treffer, zuerst in der 86. Minute und dann per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4).
FC Marbach gewann 2:0 gegen TASV Hessigheim. Burak Yalman traf in der 59. Minute zur Führung, Christian Benz stellte in der 86. Minute den Endstand her.
SV Pattonville verlor 0:3 gegen TSV Heimsheim. Mike Martin traf in der 37. Minute, Max Hermann erhöhte in der 76. Minute und Lucca Grau machte in der 83. Minute alles klar.
NK Croatia Bietigheim bezwang TSV Merklingen knapp mit 1:0. Marin Dujmic erzielte das entscheidende Tor bereits in der 6. Minute.
TV Pflugfelden unterlag TSV Phönix Lomersheim mit 1:2. Tim Dettinger brachte die Gäste in Führung (37.), Precious Onuoha glich aus (52.), doch Oliver Lochmüller erzielte kurz darauf das Siegtor für Lomersheim (57.).
AKV B.G. Ludwigsburg musste sich Spvgg Besigheim mit 1:4 geschlagen geben. Ermal Gashi traf zunächst für Besigheim (29.), Ermir Doci glich aus (31.). Pascal Wolter erzielte in der 63. und 82. Minute die Führung, Gianluca Gioia machte in der 90. Minute alles klar.
