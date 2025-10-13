 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Germania Bietigheim setzt sich ab, herbe Pleite für Münchingen

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte klare Ergebnisse und einige überraschende Wendungen. Besonders die Spiele der Spitzenteams verdeutlichten die Dominanz der Favoriten, während die Abstiegskandidaten erneut Federn lassen mussten.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
3
0
Abpfiff

FV Löchgau II setzte sich gegen TV Aldingen mit 3:0 durch. Felix Koppe eröffnete das Spiel mit einem Treffer in der 41. Minute, Silas Hilligardt erhöhte nach der Halbzeit auf 2:0 (61.). Den Endstand besiegelte erneut Koppe in der 72. Minute.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
5
0
Abpfiff

SV Salamander Kornwestheim fertigte TSV Münchingen mit 5:0 ab. Danny Schima brachte Kornwestheim früh in Führung (17.), Tom Schneider (61.) erhöhte noch vor der Schlussphase. Lionel Schmidt traf doppelt (76., 77.) und Sandro Freitas setzte den Schlusspunkt in der 83. Minute.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
0
2
Abpfiff

TSV Schwieberdingen unterlag SV Germania Bietigheim mit 0:2. Jan Sonntag erzielte beide Treffer, zuerst in der 86. Minute und dann per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4).

Gestern, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
2
0
Abpfiff

FC Marbach gewann 2:0 gegen TASV Hessigheim. Burak Yalman traf in der 59. Minute zur Führung, Christian Benz stellte in der 86. Minute den Endstand her.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
0
3
Abpfiff

SV Pattonville verlor 0:3 gegen TSV Heimsheim. Mike Martin traf in der 37. Minute, Max Hermann erhöhte in der 76. Minute und Lucca Grau machte in der 83. Minute alles klar.

Gestern, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
1
0

NK Croatia Bietigheim bezwang TSV Merklingen knapp mit 1:0. Marin Dujmic erzielte das entscheidende Tor bereits in der 6. Minute.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
1
2
Abpfiff

TV Pflugfelden unterlag TSV Phönix Lomersheim mit 1:2. Tim Dettinger brachte die Gäste in Führung (37.), Precious Onuoha glich aus (52.), doch Oliver Lochmüller erzielte kurz darauf das Siegtor für Lomersheim (57.).

Gestern, 17:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
1
4
Abpfiff

AKV B.G. Ludwigsburg musste sich Spvgg Besigheim mit 1:4 geschlagen geben. Ermal Gashi traf zunächst für Besigheim (29.), Ermir Doci glich aus (31.). Pascal Wolter erzielte in der 63. und 82. Minute die Führung, Gianluca Gioia machte in der 90. Minute alles klar.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 013.10.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor