Germania Bietigheim setzt Ausrufezeichen: Sieg beim VfR Heilbronn

– Foto: Stefan Rauch

In der Landesliga, Staffel 1, wurde am heutigen Tag der 2. Spieltag eröffnet. Nach dem emotionalen Saisonstart ging es in der aktuellen Runde um wichtige Zähler, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel herzustellen oder den Fehlstart abzuwenden.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Begegnung und erarbeiteten sich einen Zwei-Tore-Vorsprung, während die Hausherren vor heimischer Kulisse um den Anschluss kämpften. Den ersten Treffer der Partie erzielte Richmond Ansu in der 12. Minute zur 0:1-Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel baute Bietigheim den Vorsprung weiter aus, als Philipp Marinkovic in der 50. Minute das 0:2 markierte. Der VfR Heilbronn steckte jedoch nicht auf und erzwang in der Schlussphase noch einmal Spannung: Tom Marmein traf in der 81. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Am Ende blieb es jedoch bei der knappen Niederlage für die Gastgeber.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf FV Löchgau FV Löchgau 14:00 PUSH



Am Samstag, 15. August, um 14 Uhr treffen zwei Auftaktsieger aufeinander. Aufsteiger TSV Gaildorf gewann bei SV Germania Bietigheim mit 1:0. Der entscheidende Treffer fiel in der 36. Minute, danach verteidigte Gaildorf den knappen Vorsprung und nahm aus seinem ersten Landesliga-Spiel sofort drei Punkte mit. Der FV Löchgau setzte beim 6:1 gegen TSV Heimerdingen 1910 das deutlichste Zeichen des Auftakts. Schon nach 16 Minuten stand es 2:0, später zog Löchgau trotz eines verschossenen Foulelfmeters davon und erzielte in der Nachspielzeit noch zwei weitere Treffer. Mit 6:1 Toren führt der FV die junge Tabelle an. Nun treffen Aufstiegseuphorie und die größte offensive Wucht des ersten Wochenendes direkt aufeinander.

Morgen, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen FC Union Heilbronn FC Union Heilbronn 15:00 live PUSH

Aufsteiger FC Union Heilbronn startete mit einer 1:3-Niederlage bei der SG Weinstadt. Nach dem Ausgleich in der 65. Minute war die Partie wieder offen, doch Weinstadt schlug mit zwei weiteren Treffern zurück. Der TV Oeffingen hat ebenfalls bereits gespielt, allerdings im vorgezogenen Duell des dritten Spieltags. Gegen SV Leonberg/Eltingen machte Oeffingen aus einem frühen 0:1 noch vor der Pause ein 2:1, musste in der 67. Minute aber das 2:2 hinnehmen. Oeffingen besitzt damit einen Punkt, Union noch keinen. Für den Aufsteiger bietet die vorgezogene Partie früh die Chance zur ersten Korrektur.

Am Samstag um 15.30 Uhr begegnen sich zwei Mannschaften, die ihre erste Partie unentschieden beendet haben. Der SSV Schwäbisch Hall kam beim TSV Ilshofen nicht über ein 0:0 hinaus. Tore fielen nicht, immerhin steht damit bereits der erste Punkt. Die Sport-Union Neckarsulm spielte zum regulären Auftakt 1:1 gegen den VfR Heilbronn. Neckarsulm ging in der 36. Minute in Führung, kassierte aber noch vor der Pause den Ausgleich. In der 90. Minute folgte zudem eine Rote Karte. Beide Mannschaften stehen damit bei einem Punkt. Schwäbisch Hall sucht das erste Saisontor, Neckarsulm nach dem Remis im ersten Heimspiel nun den ersten Sieg.

SV Leonberg/Eltingen trennte sich im bereits vorgezogenen Spiel des dritten Spieltags 2:2 vom TV Oeffingen. Nach früher Führung geriet Leonberg/Eltingen noch vor der Pause 1:2 zurück und rettete in der zweiten Hälfte wenigstens einen Punkt. Der TSV Crailsheim besitzt bereits drei Zähler. Im letzten Spiel gewann Crailsheim 2:0 gegen die TSG Öhringen. Die Führung fiel schon in der zehnten Minute, der zweite Treffer erst in der 85. Minute. Damit trifft eine Mannschaft mit einem Remis auf einen Gegner, der seinen einzigen bisherigen Auftritt ohne Gegentor gewann.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen SV Allmersbach Allmersbach 16:00 live PUSH

Am Samstag um 16 Uhr steht TSV Heimerdingen 1910 bereits vor einer deutlichen Reaktion. Der Saisonauftakt beim FV Löchgau ging mit 1:6 verloren. Heimerdingen verkürzte nach frühem 0:2 zwar noch in der 19. Minute, kassierte nach der Pause jedoch vier weitere Treffer, davon zwei unmittelbar in der Nachspielzeit. Aufsteiger SV Allmersbach begann dagegen mit einem 2:1 gegen den Verbandsliga-Absteiger FSV Waiblingen. Allmersbach führte nach 26 Minuten bereits 2:0. Nach dem Anschlusstreffer per Foulelfmeter wurde die Schlussphase durch eine Rote Karte gegen Waiblingen und eine Gelb-Rote Karte gegen Allmersbach geprägt. Der Neuling reist mit drei Punkten an, Heimerdingen sucht nach dem schweren Auftakt dringend Stabilität.

Morgen, 17:00 Uhr TSG Öhringen Öhringen TSV Ilshofen Ilshofen 17:00 PUSH

Die TSG Öhringen musste ihren ersten Saisonauftritt mit einer 0:2-Niederlage beim TSV Crailsheim beenden. Schon in der zehnten Minute geriet Öhringen in Rückstand, das zweite Gegentor fiel in der Schlussphase. Ein eigener Treffer gelang nicht. Der TSV Ilshofen startete mit einem 0:0 gegen den SSV Schwäbisch Hall. Damit besitzen die Gäste bereits einen Punkt, warten aber ebenfalls noch auf ihr erstes Tor. Das direkte Duell bietet nun beiden Mannschaften die Möglichkeit, offensiv erstmals Wirkung zu entfalten. Öhringen sucht zusätzlich den ersten Zähler, Ilshofen den ersten Sieg.

Am Sonntag um 15.30 Uhr greift die SG Schorndorf erstmals in die neue Saison ein. Wegen der besonderen Terminlage hat Schorndorf bislang noch keine Partie absolviert und steht entsprechend bei null Punkten und 0:0 Toren. Ein tabellarischer Vergleich mit den bereits aktiven Mannschaften ist daher nicht sinnvoll. Die SG Weinstadt kommt dagegen mit einem 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger FC Union Heilbronn. Nach der Führung in der ersten Hälfte kassierte Weinstadt in der 65. Minute den Ausgleich, antwortete aber nur acht Minuten später und legte in der 79. Minute den dritten Treffer nach. Mit drei Punkten und 3:1 Toren ist der Start gelungen. Schorndorf beginnt also gegen einen Gegner, der bereits Wettkampfrhythmus und ein erstes Erfolgserlebnis besitzt.