Allgemeines
Germania Bietigheim mit erster Pleite, Aufsteiger sind oben dran

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte einige überraschende Ergebnisse und Veränderungen in der Tabelle. Während Tabellenführer Germania Bietigheim in Aldingen eine deutliche Niederlage hinnehmen musste, nutzten Heimsheim und Löchgau II ihre Chancen, um Boden gutzumachen. Auch im Tabellenkeller sorgten Hessigheim und Lomersheim für wichtige Auswärtssiege.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
1
3
Abpfiff

Der SV Salamander Kornwestheim unterlag dem TSV Phönix Lomersheim mit 1:3 und musste damit einen Rückschlag im oberen Tabellendrittel hinnehmen. Tim Dettinger war mit drei Treffern (15., 86., 90.+2) der überragende Mann des Spiels, während Timo Plitzner (42.) zwischenzeitlich für Kornwestheim ausgleichen konnte.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
2
3

Der TSV Schwieberdingen verlor trotz früher 2:0-Führung gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II noch mit 2:3. Tom Weischedel (11.) und Francesco Masso (26.) hatten für die Gastgeber getroffen, ehe Jean Louis Bikoi (37.), Nelson Okoye (42.) und Deniz Namdar (72.) die Partie drehten. Bietigheim II bleibt damit im Mittelfeld stabil, während Schwieberdingen weiter unten festhängt.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
4
1
Abpfiff

Der TV Aldingen feierte einen furiosen 4:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Germania Bietigheim. Roland Alaj traf dreifach (10., 52., 58.), zudem war Dominik Hoffmann (41.) erfolgreich. Für die Gäste erzielte Tim Kainz (85.) den Ehrentreffer – die erste Saisonniederlage für den Spitzenreiter fiel deutlich aus.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
1
0
Abpfiff

In einer ausgeglichenen Partie setzte sich der SV Pattonville knapp mit 1:0 gegen den FC Marbach durch. Grigorios Moissiadis erzielte in der 72. Minute das entscheidende Tor. Mit diesem Sieg hält Pattonville Anschluss an das Tabellenmittelfeld, während Marbach weiter im unteren Drittel verweilt.

Gestern, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
0
1
Abpfiff

Ein Treffer von Filippo Russo bescherte dem TASV Hessigheim einen 1:0-Auswärtssieg bei NK Croatia Bietigheim. Die Gastgeber kämpften engagiert, blieben offensiv aber glücklos. Für Hessigheim war es ein wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
0
4
Abpfiff

Der TSV Heimsheim setzte seine Erfolgsserie mit einem souveränen 4:0-Sieg beim TV Pflugfelden fort. Lino Widmaier (5., 55.) und Max Hermann (33., 78.) trafen jeweils doppelt für den Aufsteiger. Pflugfelden hingegen bleibt mit nur drei Punkten Schlusslicht der Liga.

Gestern, 16:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
4
2
Abpfiff

Der FV Löchgau II überzeugte beim 4:2-Heimsieg gegen die Spvgg Besigheim mit einer starken Offensivleistung. Lukas Aras (4.), Justin Sylla (14., 61.) und Fabijan Spaqi (57.) trafen für die Gastgeber, während Patrick Müller (72.) und Masallah Cihanoglu (82.) für die Gäste verkürzten. Löchgau II bleibt mit diesem Sieg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Gestern, 17:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
1
2
Abpfiff

Zum Abschluss des Spieltags setzte sich der TSV Münchingen in Ludwigsburg durch. Ein Eigentor durch Can Kaya (27.) und der Treffer von Sabeur Ben Younes (36.) sorgten für die 2:0-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Dennis Chirivi (66.) für die Hausherren, für mehr reichte es nicht mehr.

Timo Babic
Timo BabicAutor