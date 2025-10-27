Germania Bietigheim mit erster Pleite, Aufsteiger sind oben dran



Der SV Salamander Kornwestheim unterlag dem TSV Phönix Lomersheim mit 1:3 und musste damit einen Rückschlag im oberen Tabellendrittel hinnehmen. Tim Dettinger war mit drei Treffern (15., 86., 90.+2) der überragende Mann des Spiels, während Timo Plitzner (42.) zwischenzeitlich für Kornwestheim ausgleichen konnte. Der SV Salamander Kornwestheim unterlag dem TSV Phönix Lomersheim mit 1:3 und musste damit einen Rückschlag im oberen Tabellendrittel hinnehmen. Tim Dettinger war mit drei Treffern (15., 86., 90.+2) der überragende Mann des Spiels, während Timo Plitzner (42.) zwischenzeitlich für Kornwestheim ausgleichen konnte.



Der TSV Schwieberdingen verlor trotz früher 2:0-Führung gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II noch mit 2:3. Tom Weischedel (11.) und Francesco Masso (26.) hatten für die Gastgeber getroffen, ehe Jean Louis Bikoi (37.), Nelson Okoye (42.) und Deniz Namdar (72.) die Partie drehten. Bietigheim II bleibt damit im Mittelfeld stabil, während Schwieberdingen weiter unten festhängt. Der TSV Schwieberdingen verlor trotz früher 2:0-Führung gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II noch mit 2:3. Tom Weischedel (11.) und Francesco Masso (26.) hatten für die Gastgeber getroffen, ehe Jean Louis Bikoi (37.), Nelson Okoye (42.) und Deniz Namdar (72.) die Partie drehten. Bietigheim II bleibt damit im Mittelfeld stabil, während Schwieberdingen weiter unten festhängt.



Der TV Aldingen feierte einen furiosen 4:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Germania Bietigheim. Roland Alaj traf dreifach (10., 52., 58.), zudem war Dominik Hoffmann (41.) erfolgreich. Für die Gäste erzielte Tim Kainz (85.) den Ehrentreffer – die erste Saisonniederlage für den Spitzenreiter fiel deutlich aus. Der TV Aldingen feierte einen furiosen 4:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Germania Bietigheim. Roland Alaj traf dreifach (10., 52., 58.), zudem war Dominik Hoffmann (41.) erfolgreich. Für die Gäste erzielte Tim Kainz (85.) den Ehrentreffer – die erste Saisonniederlage für den Spitzenreiter fiel deutlich aus.



In einer ausgeglichenen Partie setzte sich der SV Pattonville knapp mit 1:0 gegen den FC Marbach durch. Grigorios Moissiadis erzielte in der 72. Minute das entscheidende Tor. Mit diesem Sieg hält Pattonville Anschluss an das Tabellenmittelfeld, während Marbach weiter im unteren Drittel verweilt. In einer ausgeglichenen Partie setzte sich der SV Pattonville knapp mit 1:0 gegen den FC Marbach durch. Grigorios Moissiadis erzielte in der 72. Minute das entscheidende Tor. Mit diesem Sieg hält Pattonville Anschluss an das Tabellenmittelfeld, während Marbach weiter im unteren Drittel verweilt.



Ein Treffer von Filippo Russo bescherte dem TASV Hessigheim einen 1:0-Auswärtssieg bei NK Croatia Bietigheim. Die Gastgeber kämpften engagiert, blieben offensiv aber glücklos. Für Hessigheim war es ein wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Treffer von Filippo Russo bescherte dem TASV Hessigheim einen 1:0-Auswärtssieg bei NK Croatia Bietigheim. Die Gastgeber kämpften engagiert, blieben offensiv aber glücklos. Für Hessigheim war es ein wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.



Der TSV Heimsheim setzte seine Erfolgsserie mit einem souveränen 4:0-Sieg beim TV Pflugfelden fort. Lino Widmaier (5., 55.) und Max Hermann (33., 78.) trafen jeweils doppelt für den Aufsteiger. Pflugfelden hingegen bleibt mit nur drei Punkten Schlusslicht der Liga. Der TSV Heimsheim setzte seine Erfolgsserie mit einem souveränen 4:0-Sieg beim TV Pflugfelden fort. Lino Widmaier (5., 55.) und Max Hermann (33., 78.) trafen jeweils doppelt für den Aufsteiger. Pflugfelden hingegen bleibt mit nur drei Punkten Schlusslicht der Liga.



Der FV Löchgau II überzeugte beim 4:2-Heimsieg gegen die Spvgg Besigheim mit einer starken Offensivleistung. Lukas Aras (4.), Justin Sylla (14., 61.) und Fabijan Spaqi (57.) trafen für die Gastgeber, während Patrick Müller (72.) und Masallah Cihanoglu (82.) für die Gäste verkürzten. Löchgau II bleibt mit diesem Sieg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Der FV Löchgau II überzeugte beim 4:2-Heimsieg gegen die Spvgg Besigheim mit einer starken Offensivleistung. Lukas Aras (4.), Justin Sylla (14., 61.) und Fabijan Spaqi (57.) trafen für die Gastgeber, während Patrick Müller (72.) und Masallah Cihanoglu (82.) für die Gäste verkürzten. Löchgau II bleibt mit diesem Sieg in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.



Zum Abschluss des Spieltags setzte sich der TSV Münchingen in Ludwigsburg durch. Ein Eigentor durch Can Kaya (27.) und der Treffer von Sabeur Ben Younes (36.) sorgten für die 2:0-Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Dennis Chirivi (66.) für die Hausherren, für mehr reichte es nicht mehr.