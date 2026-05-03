Germania Bietigheim krönt sich zum Bezirksliga-Meister

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SV Germania Bietigheim hat sich mit einem souveränen 4:1 zum Meister und Landesliga-Aufsteiger gekrönt. Vor 300 Zuschauern brachte Tim Kainz den Spitzenreiter in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, doch in der Schlussphase zog Germania unwiderstehlich davon: Riccardo Garofano erhöhte in der 66. Minute auf 2:0, Richmond Ansu traf in der 75. Minute zum 3:0. Zwar verkürzte Bjarne Zimmermann in der 88. Minute auf 3:1, doch Livio Falco stellte in der 90.+5 Minute den alten Abstand wieder her. Mit nun 62 Punkten ist Germania Bietigheim nicht mehr einzuholen. Der Titel ist die logische Belohnung für eine starke Saison. FV Löchgau II bleibt nach der Niederlage bei 25 Punkten und steckt weiter tief im unteren Tabellendrittel fest.

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TSV Heimsheim hat im Heimspiel gegen SV Salamander Kornwestheim einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze hinnehmen müssen. Die Gäste gingen früh in Führung, als Dennis Bechthold bereits in der 13. Minute das 0:1 erzielte. Heimsheim musste danach lange anlaufen, fand aber erst im zweiten Durchgang den Weg zurück in die Partie. Der Ausgleich fiel in der 68. Minute durch Heiko Krannich, mehr gelang den Gastgebern jedoch nicht mehr. So blieb es beim 1:1, das Heimsheim auf 45 Punkte bringt. Kornwestheim steht nun bei 41 Zählern und darf diesen Punkt als solide Ausbeute mitnehmen. Für die Gastgeber fühlt sich das Remis angesichts der engen Verfolgergruppe eher wie ein verpasster Schritt an.

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TSV Schwieberdingen startete besser und ging in der 25. Minute durch Giuseppe Masso mit 1:0 in Führung. Doch TSV Merklingen antwortete entschlossen. Dzanan Mehicevic glich in der 37. Minute zum 1:1 aus und leitete damit die Wende ein. Nach der Pause kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber. Euron Beqiri traf in der 61. Minute zum 2:1, ehe Dzanan Mehicevic in der 70. und 72. Minute mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack perfekt machte und auf 4:1 stellte. Für Merklingen ist das ein wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 37 Punkte hebt. Schwieberdingen bleibt bei 30 Punkten und verpasste die Chance, sich etwas deutlicher von der Gefahrenzone zu entfernen.

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In einem engen Spiel hat TV Aldingen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Lange sah alles nach einem torlosen Nachmittag aus, weil beide Mannschaften wenig zuließen und sich im Mittelfeld neutralisierten. Doch in der Schlussphase fanden die Gäste noch den entscheidenden Moment. Robin Lee Pfohl traf in der 83. Minute zum 1:0 für Aldingen und sicherte damit drei wertvolle Punkte. TV Aldingen steht nun bei 45 Punkten und schiebt sich in der engen Verfolgergruppe weiter nach vorne. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II bleibt bei 41 Punkten hängen und muss sich über eine Niederlage ärgern, die erst spät entstand und tabellarisch spürbar ist.

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Im direkten Duell um die Spitzenplätze setzte Spvgg Besigheim ein gewaltiges Zeichen. Schon in der 3. Minute brachte Ermal Gashi die Gäste mit 1:0 in Führung. Pascal Wolter legte in der 20. Minute das 2:0 nach und sorgte früh für Schwere auf Seiten von TSV Münchingen. Die Gastgeber kamen nie wirklich in ihren Rhythmus. Nach der Pause machte Vasilios Tsouloulis in der 61. Minute das 3:0, ehe Tom Haertel in der 83. Minute zum 4:0-Endstand traf. Für Besigheim ist dieser Auswärtssieg enorm wertvoll, weil die Mannschaft nun wie Münchingen 46 Punkte hat und im Rennen um Rang zwei wieder voll da ist. Münchingen kassierte dagegen einen schmerzhaften Rückschlag im eigenen Stadion.

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NK Croatia Bietigheim hat im Abstiegskampf ein starkes Lebenszeichen gesendet. Marko Turkovic war der Mann des Spiels und traf in der 17., 60. und 80. Minute dreimal zum 3:0-Auswärtssieg. Die Gäste spielten klarer, direkter und nutzten ihre Momente konsequent. Für Pattonville wurde die Aufgabe zusätzlich schwer, als Selvedin Shanmugarajah in der 41. Minute Rot sah. Auch NK Croatia Bietigheim blieb personell nicht ohne Makel, denn David Andric sah in der 65. Minute Gelb-Rot. Am klaren Ausgang änderte das aber nichts mehr. Croatia verbessert sich auf 26 Punkte und hält den Anschluss nach oben. Pattonville bleibt bei 32 Punkten und verpasste die Chance, sich entscheidend Luft zu verschaffen.

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