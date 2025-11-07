Germania Bietigheim beim Verfolger, Absteiger sind Außenseiter

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FV Löchgau II empfängt SV Germania Bietigheim. Der Vierte (21 Punkte, 26:22) trifft auf den souveränen Primus (30 Punkte, 36:8) – Balance gegen Effektivität: wer das Zentrum kontrolliert, setzt den Ton.
SV Salamander Kornwestheim fordert TSV Heimsheim. Die Gastgeber (16 Punkte, 31:14) bringen Wucht im letzten Drittel ein, der Dritte (21 Punkte, 39:19) überzeugt mit Konterqualität – Details bei Standards könnten entscheiden.
TSV Schwieberdingen misst sich mit TSV Merklingen. Für den Fünfzehnten (11 Punkte, 21:30) geht es um Anschluss, der Gast (13 Punkte, 24:25) will die Schwankungen abstellen – Fehlervermeidung hat Vorrang.
AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen TSV Phönix Lomersheim. Beide Teams (13 bzw. 14 Punkte) stehen dicht beieinander, mehr Torgefahr trifft auf anfällige Defensive – wer die zweiten Bälle gewinnt, nimmt die Zähler mit.
TV Aldingen trifft auf FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Das kompakte Mittelfeldduell (16 Punkte, 26:25 vs. 14 Punkte, 18:17) verspricht wenige Räume – Präzision im Umschalten wird zum Schlüssel.
So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim empfängt TSV Münchingen. Der Fünfte (17 Punkte, 21:16) testet den ersten Verfolger des Spitzenreiters (28 Punkte, 37:15) – gelingt es, die Flügel zu binden, bleibt das Spiel lange offen.
NK Croatia Bietigheim spielt gegen SV Pattonville. Der Sechzehnte (7 Punkte, 15:35) braucht eine fehlerarme Vorstellung, der Gast (16 Punkte, 23:32) sucht Stabilität – frühe Zweikämpfe im Zentrum geben die Richtung vor.
TV Pflugfelden fordert FC Marbach. Das Schlusslicht (3 Punkte, 11:54) trifft auf ein Team aus dem Mittelfeld (17 Punkte, 16:23) – Geduld gegen tiefe Staffelung und klare Konterwege dürften das Bild prägen.