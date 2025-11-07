 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: M. Bates

Germania Bietigheim beim Verfolger, Absteiger sind Außenseiter

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr verspricht einen Härtetest für die Spitze und enge Duelle im Mittelfeld, wo mehrere Teams punktgleich auf Tuchfühlung liegen. Unten brauchen strauchelnde Mannschaften dringend Stabilität, denn die Abstände zu den Abstiegsrängen sind schmal und jeder Fehler wirkt doppelt.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
14:30

FV Löchgau II empfängt SV Germania Bietigheim. Der Vierte (21 Punkte, 26:22) trifft auf den souveränen Primus (30 Punkte, 36:8) – Balance gegen Effektivität: wer das Zentrum kontrolliert, setzt den Ton.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
14:30

SV Salamander Kornwestheim fordert TSV Heimsheim. Die Gastgeber (16 Punkte, 31:14) bringen Wucht im letzten Drittel ein, der Dritte (21 Punkte, 39:19) überzeugt mit Konterqualität – Details bei Standards könnten entscheiden.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:30

TSV Schwieberdingen misst sich mit TSV Merklingen. Für den Fünfzehnten (11 Punkte, 21:30) geht es um Anschluss, der Gast (13 Punkte, 24:25) will die Schwankungen abstellen – Fehlervermeidung hat Vorrang.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
14:30

AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen TSV Phönix Lomersheim. Beide Teams (13 bzw. 14 Punkte) stehen dicht beieinander, mehr Torgefahr trifft auf anfällige Defensive – wer die zweiten Bälle gewinnt, nimmt die Zähler mit.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
14:30

TV Aldingen trifft auf FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Das kompakte Mittelfeldduell (16 Punkte, 26:25 vs. 14 Punkte, 18:17) verspricht wenige Räume – Präzision im Umschalten wird zum Schlüssel.

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
15:00

Spvgg Besigheim empfängt TSV Münchingen. Der Fünfte (17 Punkte, 21:16) testet den ersten Verfolger des Spitzenreiters (28 Punkte, 37:15) – gelingt es, die Flügel zu binden, bleibt das Spiel lange offen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
14:30

NK Croatia Bietigheim spielt gegen SV Pattonville. Der Sechzehnte (7 Punkte, 15:35) braucht eine fehlerarme Vorstellung, der Gast (16 Punkte, 23:32) sucht Stabilität – frühe Zweikämpfe im Zentrum geben die Richtung vor.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
14:30

TV Pflugfelden fordert FC Marbach. Das Schlusslicht (3 Punkte, 11:54) trifft auf ein Team aus dem Mittelfeld (17 Punkte, 16:23) – Geduld gegen tiefe Staffelung und klare Konterwege dürften das Bild prägen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.11.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor